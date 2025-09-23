Verksamhetschef, Östhammar
2025-09-23
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vi befinner oss just nu på en viktig förändringsresa som engagerar både chefer, medarbetare och invånare. Vill du bidra till och skapa förutsättningar för Östhammars kommun kan vara en attraktiv, modern och hållbar arbetsgivare? Är du en trygg ledare med gedigen erfarenhet av välfärdsarbete som vill var med och skapa en trygg och hållbar omsorg? Då är du den vi söker!
Östhammars kommuns vision för äldreomsorgens framtid är en äldreomsorg med kunskap, rättssäkerhet och kvalité. Medarbetare och medborgare ska uppleva den som en trygg verksamhet med ett ansvarsfullt handhavande av skattemedel.
Äldreomsorgen ska tillgodose följande i enligt med kommunens värdegrund:
* Ett kunskapsdrivet ledarskap (Öppenhet)
* Ett rättssäkert ledarskap (Tillsammans)
* Ett kvalitetsmedvetet ledarskap (Engagemang)
* Ett ekonomiskt ansvarsfullt ledarskap (Ansvar)
Vi söker en ny Verksamhetschef för kommunens hemtjänst, särskilt boende, larmenhet, resurspoolen och nattorganisationen. Du kommer att leda, samordna och följa upp verksamheten för att säkerställa god vård och omsorg för brukarna. Du ingår i Omsorgskontorets ledningsgrupp och rapporterar till Socialchefen. I rollen förväntas du arbeta med beslutsunderlag och delta på vård- och omsorgsnämndens sammanträden.
Ditt uppdrag är att möjliggöra äldreomsorgens förändringsresa genom att leda utvecklingen av arbetssätt, struktur och systemstöd för att öka produktiviteten och kvalitén samtidigt som medarbetare trivs och kan utvecklas.
För att lyckas i uppdraget har du stort stöd från din ledningsgrupp, ett tiotal erfarna chefer som med mod, engagemang och glädje arbetar för en god äldreomsorg. Du har även ett nära samarbeta med dina chefskollegor inom omsorgskontoret och kommunledningskontoret specialistfunktioner samt fackliga företrädare.
Östhammars kommun erbjuder dig ett meningsskapande och viktigt arbete, ett varierande arbete med högt tempo och stöttande kollegor och med möjlighet att planera dina arbetsdagar så det fungerar bra för dig och för teamet. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete, förskottssemester, friskvårdsbidrag och tjänstepension. Vi erbjuder även möjligheten att växla in din semesterersättning mot extra lediga dagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning som exempelvis socionom, beteendevetare eller sjuksköterska. Det är meriterande om du dessutom har utbildning inom ledarskap eller förändringsledning. Du har tidigare minst 5 års chefserfarenhet inom personalintensiv verksamhet. Det är en fördel om du har fördjupad kunskap inom myndighetsutövning och organisationsutveckling.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att leda chefer, arbetat i en politiskt styrd organisation eller tidigare arbetat i en liknande roll. Du har goda kunskaper i svenska samt goda IT-kunskaper/systemvana då delar av arbetet sker i digitala forum.
För att passa i denna roll behöver du utifrån dina kunskaper kunna väga in både personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsperspektiv i dina beslut. Du tar ansvar för ditt arbete och är inte nöjd förrän du kan säkerställa att målet är uppfyllt. Du har en strategisk och strukturell förmåga som ger en plan för verksamheten på lång sikt samtidigt som du i den händelsestyrda arbetsvardagen behåller fokus och fattar beslut med gott omdöme. Personliga egenskaper som är viktiga är att du är stabil, samarbetsinriktad och kommunikativ.
Du har kunskaper att leda, coacha och motivera dina chefer till goda kvalitativa resultat genom bland annat uppföljning och samordning.
Låter det som en beskrivning av dig? Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret kommer att behöva uppvisas inför erbjudande av anställning.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Lednings- och verksamhetsstöd
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
