Verksamhetschef / Familjehemskonsulent - deltid
2025-09-16
Trygga Familjehem i Sverige AB är ett företag med en stark passion för att alla barn och ungdomar i behov av placering ska få växa upp i trygga och stabila hem.
Vi söker nu en verksamhetschef/familjehemskonsulent som vill vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till vårt viktiga uppdrag.
Om rollen
Som verksamhetschef/familjehemskonsulent kommer du att ha en nyckelroll i organisationen. Du ansvarar både för att leda och utveckla verksamheten samt för det dagliga arbetet nära våra familjehem, socialtjänsten och de barn och ungdomar vi arbetar för.
Du kommer bland annat att vara konsulent för upp till sju familjehem och ansvara för att de får det stöd och den handledning som behövs i sitt uppdrag. I rollen ingår också att:
Skriva månadsrapporter och upprätta genomförandeplaner.
Närvara vid uppstartsmöten, uppföljningsmöten och SIP-möten tillsammans med familjehem och socialtjänst.
Handleda och stötta familjehemmen kontinuerligt, både genom planerade träffar och vid behov.
Rekrytera, utreda och introducera nya familjehem.
Bidra till utvecklingen av bolaget, inklusive rekrytering av ny personal och utveckling av våra arbetsmodeller.
Vi söker dig som har
Socionomexamen
Erfarenhet av arbete med placerade barn och ungdomar, gärna som familjehemskonsulent, utredare eller liknande.
God kännedom om socialtjänstens arbete, riktlinjer och krav.
Förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och driva arbetet framåt.
God samarbetsförmåga och trygghet i att möta olika aktörer, såsom socialtjänst, familjehem, ungdomar och biologiska familjer.
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och bygga upp och utveckla ett växande företag.
Ett flexibelt arbete där du i stor utsträckning kan utgå hemifrån.
En stödjande organisation med tillgång till resurser för att lyckas i rollen.
Deltidstjänst om upp till 20 timmar per vecka.
Publiceringsdatum2025-09-16
Om du är en driven och engagerad person som vill göra verklig skillnad i barn och ungdomars liv är du varmt välkommen att ansöka till tjänsten som verksamhetschef/familjehemskonsulent. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
