Verksamhetschef AnOpIVA US

2026-02-23
Nu söker vi dig som vill leda en av sjukvårdens mest komplexa och samhällsviktiga verksamheter.
Vill du vara med och forma framtidens anestesi-, operations- och intensivvård?
Med mod och empati leder du oss och för livet framåt.
Vårt erbjudande
AnOpIVA (anestesi, operation och intensivvård) är den största kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och i Region Östergötland. Kliniken är organiserad i tre sektioner - Intensivvårds-sektionen, Operation Nord, Operation Syd - samt den Steriltekniska enheten och har sammantaget drygt 500 medarbetare.
På Operation Syd och Operation Nord bedrivs operationssjukvård i samarbete med de flesta av regionens opererande specialiteter. Operation är i en pågående organisationsförändring för att möjliggöra att öka operationskapaciteten på Universitetssjukhuset med robusthet, planerbarhet och förutsägbarhet, samtidigt som vårdkvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö stärks.
Till Intensivvårdssektionen hör Centrala intensivvårdsavdelningen (CIVA), Centrala intermediärvårdsavdelningen (CIMA) samt postoperativa avdelningen (PostOp).
AnOpIVA är en universitetssjukvårdsenhet där utbildning och forskning har central ställning och där patientsäkerhetskulturen är stark på kliniken.
Som verksamhetschef har du ett övergripande verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du leder klinikens ledningsgrupp och ansvarar för att driva, förbättra, utveckla och följa upp verksamhet, forskning och utvecklingsarbete. Som verksamhetschef har du det yttersta medicinska ansvaret för kliniken och är närmaste chef för klinikens vård-, enhets- och sektionschefer. Organisatoriskt är verksamhetschefen direkt underställd centrumchefen. Som verksamhetschef ingår du i Sinnescentrums ledningsgrupp och förväntas delta aktivt genom att engagera dig i frågor inte bara rörande den egna kliniken. Verksamhetschefen skall med kunskap, erfarenhet, sidledsansvar och omdömesgill tyngd kunna företräda verksamheten både inom och utanför Region Östergötland.
Om dig
Vi söker dig som har en examen från högskola eller universitet, gärna inom hälso- och sjukvård. Krav ställs på tidigare chefserfarenhet, meriterande om det är inom operation/intensivvård eller närliggande verksamhet. Ledarutbildning relevant för tjänsten är meriterande, Forskning är genomgripande på kliniken, därav är det meriterande om du är disputerad. Tjänsten kräver kunskap och färdigheter i strategiskt ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå. Som verksamhetschef behöver du kunna leda verksamheten genom andra chefer. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift förväntas.
Vi söker dig med följande personliga förmågor:
Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Du kommer erbjudas en tillsvidareanställning på heltid i din grundprofession. Chefsuppdraget är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år. Tillträde efter överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
