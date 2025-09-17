Verksamhetschef
2025-09-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Värdesätter du en arbetsplats som präglas av engagemang, utveckling och hög kompetens inom psykiatri? Har du mod och driv att leda i förändring, med fokus på kvalitet, samarbete och framtidens psykiatriska vård?
Nu söker vi en verksamhetschef som vill leda och utveckla Psykiatriska kliniken i Jönköping tillsammans med oss - för patienternas bästa och medarbetarnas trivsel i centrum.
Rollen som verksamhetschef
Vi söker nu en verksamhetschef till psykiatriska kliniken. Som verksamhetschef arbetar du på sjukvårdsdirektörens uppdrag. I rollen leder du psykiatriska klinikens ledningsgrupp och ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Ett verksamhetsområde som präglas av tillitsbaserat ledarskap med värme, vänlighet, omtanke och respekt.
Du har det övergripande ansvaret för psykiatriska klinikens verksamhet med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Tillsammans med medarbetare, chefer och medicinskt ansvariga chefer ansvarar du för utvecklingen av verksamheten. I ditt arbete har du mycket kontakt med övriga verksamheter inom sjukvården inom Region Jönköpings län, men även med verksamhetskollegor inom sydöstra sjukvårdsregionen. Eftersom verksamheten bedrivs på flera olika orter och möten sker över hela länet är resor i arbetet vanligt förekommande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som verksamhetschef. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Med målsättning "jämlik psykiatri" arbetar specialistpsykiatrin i Region Jönköpings län med att erbjuda en jämlik och resurseffektiv psykiatrisk vård med hög patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Målet är att bedriva en teambaserad psykiatrisk verksamhet som räknas bland de bästa i landet.
Psykiatriska kliniken i Jönköping är en av länets största kliniker med både öppen- och heldygnsvård tillsammans med övriga kliniker i länet. I uppdraget ingår även ansvar för rättspsykiatrisk vård. Hos oss arbetar omkring 450 medarbetare med ett brett spektrum inom vår specialitet. Här finns möjlighet att förkovra sig inom flera områden och det finns en ständig strävan efter att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Läs mer om psykiatriska kliniken
Läs mer om psykiatriska kliniken

Psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län
Vi söker dig som är en närvarande och inspirerande ledare med förmåga att skapa engagemang, bygga tillit och driva utveckling tillsammans med andra.
För att vara relevant för tjänsten har du:
• Relevant högskoleutbildning, gärna inom hälso- och sjukvård.
• Ledarskapsutbildning, samt erfarenhet av att vara chef och ledare i en komplex verksamhet.
• Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.
• Erfarenhet av att leda kvalitets- och förbättringsarbete
Som person är du en närvarande och inspirerande ledare som är lyhörd, samarbetsinriktad och har förmåga att skapa engagemang, tillit och goda relationer både internt och externt. Du har förmågan att se helheter, ta tillvara medarbetares kompetenser och bidra till en kultur präglad av nytänkande, utveckling, värme och omtanke.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett chefsuppdrag för en arbetsplats som har stort fokus på att göra det bästa för patienterna samtidigt som vi är måna om att bibehålla och utveckla en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Hos oss finns det stora möjligheter till engagemang och lärande. Vi har handlingsfrihet och möjlighet att tänka nytt inom givna ramar för att vi ska nå våra mål och regionens vision om ett bra liv i en attraktiv region.
Hos oss får du arbeta i en organisation med ett öppet arbetsklimat och närhet till regionövergripande ledning. Du får goda utvecklingsmöjligheter och regionens gedigna ledarskapsprogram är givna i din personliga kompetensutvecklingsplan. Vidare erbjuds du goda förutsättningar för att leda och utveckla din verksamhet på ett personligt sätt i linje med de uppdrag som finns i regionens verksamhetsplan.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor är du välkommen att kontakta sjukvårdsdirektör Micael Edblom, 010-242 23 32.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är söndagen den 12 oktober och första intervjuer planeras att hållas 16 oktober, 21 oktober och 24 oktober. Urval kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av rekryteringstester som komplement.
Ersättning

Fast lön. Kollektivavtal finns.
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P954/25".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Jönköpings Län
