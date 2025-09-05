Verksamhetschef
Region Jönköpings län / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2025-09-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Rehabiliteringscentrum, Region Jönköpings län
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad för människors liv och hälsa? Vi söker dig som med engagemang, tillit och drivkraft vill ta ansvar för utvecklingen av rehabiliteringscentrum i Region Jönköpings län. Här får du möjlighet att arbeta tillsammans med kompetenta kollegor, engagerade medarbetare och i nära samarbete med andra delar av vården - alltid med patientens bästa i fokus.
Rollen som verksamhetschef
Vi söker nu en verksamhetschef till rehabiliteringscentrum. Som verksamhetschef arbetar du på sjukvårdsdirektörens uppdrag. I rollen leder du rehabiliteringscentrums ledningsgrupp och ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Ett verksamhetsområde som präglas av tillitsbaserat ledarskap med värme, vänlighet, omtanke och respekt.
Du har det övergripande ansvaret för rehabiliteringscentrums verksamhet med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Tillsammans med medarbetare, chefer och medicinskt ansvariga chefer ansvarar du för utvecklingen av verksamheten. I ditt arbete har du mycket kontakt med övriga verksamheter inom sjukvården inom Region Jönköpings län, men även med verksamhetskollegor inom sydöstra sjukvårdsregionen. Eftersom verksamheten bedrivs på flera olika orter och möten sker över hela länet är resor i arbetet vanligt förekommande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som verksamhetschef. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringscentrum är en mångfacetterad, regionövergripande verksamhet där olika kompetenser och erfarenheter stödjer utvecklingen för patienten, professionen och rehabiliteringen ur ett helhetsperspektiv. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet. Inom rehabiliteringscentrum arbetar drygt 300 medarbetare i tvärprofessionella team utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
Rehabiliteringscentrum är en verksamhet med starkt fokus på att ständigt förbättra insatserna för patienterna. Resultaten från den nationella patientenkäten visar att vårt arbete är framgångsrikt - nio av tio patienter är som helhet nöjda med den rehabilitering de har fått hos oss.
Våra enheter finns på Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Värnamo sjukhus.
Läs mer om rehabiliteringscentrum
Rehabiliteringscentrum, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/rehabiliteringscentrum-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2025-09-05Profil
Vi söker dig som är en närvarande och inspirerande ledare med förmåga att skapa engagemang, bygga tillit och driva utveckling tillsammans med andra.
För att vara relevant för tjänsten har du:
• Relevant högskoleutbildning, gärna inom rehabilitering.
• Ledarskapsutbildning, samt erfarenhet av att vara chef och ledare i en komplex organisation.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, särskilt värdefullt med erfarenhet av rehabilitering
• Erfarenhet av att leda kvalitets- och förbättringsarbete och ta ansvar för ett processorienterat arbetssätt.
Som person är du lyhörd, samarbetsinriktad och har förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Du ser helheter, tar tillvara medarbetarnas kompetenser och bidrar till en kultur där nytänkande och utveckling är naturliga delar av vardagen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett chefsuppdrag för en arbetsplats som har stort fokus på att göra det bästa för patienterna samtidigt som vi är måna om att bibehålla och utveckla en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Hos oss finns det stora möjligheter till engagemang och lärande. Vi har handlingsfrihet och möjlighet att tänka nytt inom givna ramar för att vi ska nå våra mål och regionens vision om ett bra liv i en attraktiv region.
Hos oss får du arbeta i en organisation med ett öppet arbetsklimat och närhet till regionövergripande ledning. Du får goda utvecklingsmöjligheter och regionens gedigna ledarskapsprogram är givna i din personliga kompetensutvecklingsplan. Vidare erbjuds du goda förutsättningar för att leda och utveckla din verksamhet på ett personligt sätt i linje med de uppdrag som finns i regionens verksamhetsplan.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor är du välkommen att kontakta sjukvårdsdirektör Micael Edblom, 010-242 23 32.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är söndagen den 28 september och första intervjuer planeras att hållas 2 oktober, 3 oktober, 7 oktober och 8 oktober. Urval kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen!
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av rekryteringstester som komplement.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P927/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9493202