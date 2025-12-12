Verksamhetsarkitekt anläggningsprojekt
Svenska kraftnät bygger just nu ut Sveriges elnät i historisk takt för att möjliggöra elektrifieringen av hela samhället. För att klara den snabbt växande projektverksamheten behöver vi stärka vårt digitala fundament. Som verksamhetsarkitekt får du en nyckelroll i att ta igen vår digitaliseringsskuld och skapa struktur, sammanhang och hållbara lösningar som gör verklig skillnad för projekten och för Sveriges framtida elsystem.Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Sverige står mitt i den största elektrifieringsresan i modern tid. För att klara klimatomställningen, industrins behov och ett tryggt elsystem för hela landet befinner sig Svenska kraftnät i en kraftig tillväxtfas. Vi bygger ut transmissionsnätet i en takt vi aldrig gjort tidigare, och för att lyckas behöver vi bli ännu bättre digitalt.
Som verksamhetsarkitekt får du en central och inflytelserik roll i att säkerställa att nya IT-lösningar verkligen möter verksamhetens behov och att processer, information och system hänger ihop i ett långsiktigt hållbart helhetsperspektiv. Du arbetar inom domänen Anläggningsprojekt och planering, där du tillsammans med kollegor stöttar de projekt som bygger ut Sveriges elnät.
Rollen spänner över både strategisk och operativ nivå. Du får arbeta brett, växla perspektiv och göra skillnad på flera plan i organisationen.
I rollen ansvarar du för att:
• operativt stötta behovsanalyser och kravställning, samt omsätta verksamhetens behov i lösningar. Det innefattar bland annat nuläges- och målarkitekturbeskrivningar på både övergripande och detaljerad nivå, samt samordning med division Näts målarkitektur och principer
• utveckla strategiska och långsiktiga planer för IT-stöden inom området Anläggningsprojekt och planering, och säkerställa att utvecklingen går i linje med verksamhetens behov, målarkitekturen och en sammanhållen utveckling av processer, information och system. Detta sker i nära samarbete med förvaltnings- och utvecklingsledare, strategisk verksamhetsarkitekt, IT-arkitekter, informationsförvaltare och produktägare.
Som verksamhetsarkitekt tillhör du enheten Processer och verktyg, som har ett samlat ansvar för portföljplanering, utveckling och förvaltning av systemstöd, samt för att styrmodell och processer samverkar på ett effektivt sätt. Enheten ansvarar även för att etablera metoder som säkerställer en systematisk erfarenhetsåterföring från projekt till linje.
Hos oss blir du en viktig kugge i maskineriet som ser till att lampan lyser varje dag. Genom att skapa rätt digitala förutsättningar för projekt som bygger ut Sveriges transmissionsnät bidrar du direkt till ett robust, säkert och framtidssäkrat elsystem.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är beredd att ta tag i saker och hjälpa till där det behövs, du sätter upp mål och arbetar ambitiöst för att nå målen och gör det som krävs för ett gott resultat. Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna och ser logik i komplex miljö. Vi värdesätter en god förmåga av struktur, organisering och prioritering. Då detta är en roll med många varierande kontaktytor ser vi att du behöver ha lätt för att skapa nya relationer samt förmågan att på ett pedagogiskt sätt kunna kommunicera med olika målgrupper.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en examen som civilingenjör eller systemvetare alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även erfarenhet av:
• flerårig erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet, såsom att leda och driva arbete med behovsanalyser, kravanalys och rekommendationer för IT-lösningar
• minst 5 års erfarenhet av arbete med IT-, informations- eller verksamhetsarkitektur
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• förändrings- och digitaliseringsarbete i stora organisationer
• erfarenhet av modellering av processer och information samt framtagande av förmågekartor
• certifiering inom verksamhets- eller IT-arkitektur, TOGAF Foundation, Sparx EA eller motsvarande ramverk eller verktyg
• erfarenhet av IT-förvaltning såsom Pm3:s förvaltningsstyrningsmodell eller DAMA för informationsstyrning.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag 2026 01 11
• Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Kamilla Nilsson 070-622 86 60. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Kollander. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, tel.nr. 010 475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Under semesterperioden är svarstiden något längre än normalt och vi återkommer så snart vi får möjlighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
