Verksamhetsarkitekt
2026-03-23
Vill du vara med och förenkla framtiden? Hos Digg arbetar vi för att skapa förutsättningar för ett hållbart välfärdssamhälle genom smart digitalisering. Vi driver utvecklingen av Sveriges digitala infrastruktur och skapar lösningar som gör offentlig sektor mer effektiv, säker och tillgänglig. Nu söker vi verksamhetsarkitekter som vill bidra till utvecklingen av datadelning och stärka förutsättningarna för informationsutbyte i offentlig sektor.
Digg är en myndighet med ett viktigt uppdrag att driva digitaliseringen av det offentliga Sverige framåt. Vill du vara med på resan? https://www.digg.se/om-oss/vart-uppdrag.
Om jobbet
Som verksamhetsarkitekt kommer du att arbeta med uppdrag av olika svårighetsgrad där du självständigt eller tillsammans med andra väljer och tillämpar metoder som är lämpliga utifrån uppdragets karaktär. Jobbet kan anpassas utifrån erfarenhet och passar både dig med lång erfarenhet och dig som vill utvecklas inom området. Oavsett erfarenhet kommer du att arbeta tillsammans med andra människor och föra arbetsuppgifter i komplexa sammanhang vidare. Vi har mycket spännande på gång och bland mycket annat ska vi jobba med hur reglering av interoperabilitet vid datadelning bör utvecklas och organiseras på ett effektivt och säkert sätt i Sverige. I det här jobbet kan du komma att arbeta med något av följande:
Verksamhetsarkitektur och informationsutbyte i offentlig sektor
Fortsatt implementering och förvaltning av taktisk koordinering av infrastruktur och digitala tjänster
Fortsatt utveckling och implementering av arkitekturstyrning på Digg
Nytt regeringsuppdrag att undersöka förutsättningar för ett anslutnings- och innovationscenter
Digitala identitetsplånboken
Om dig
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du ha följande kompetenser, kunskaper och erfarenheter:
Erfarenheter och kunskaper - krav
Dokumenterad erfarenhet av arbete med verksamhetsarkitektur och informationsutbyte inom offentlig sektor från de senaste fem åren
Erfarenhet av datamodellering, informationsklassificering och informationsstyrning
Erfarenhet av begreppsmodellering
Erfarenhet av modellering av processer och förmågor
Goda kunskaper i svenska och engelska både muntligt och skriftligt
Erfarenheter och kunskaper - meriterande
Erfarenhet av agila arbetssätt
Erfarenhet av myndighetssamverkan
Erfarenhet av förändringsledning
Kompetenser
Helhetssyn - Du tar ansvar för att förstå och agera i enlighet med Diggs roll och uppdrag på en övergripande nivå. Du har lätt för att sätta dig in i och växla mellan olika perspektiv och ser till hela verksamhetens bästa i beslut och handling.
Samarbetsförmåga - Du samarbetar bra med andra genom att du lyssnar, kommunicerar och kan ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt. Du tar dig an uppgifter med nyfikenhet och fokuserar på ditt och andras lärande.
Strategisk - Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
Initiativtagande - Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.Publiceringsdatum2026-03-23Utbildningsbakgrund
Du har en akademisk utbildning inom IT-området, annan inriktning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Meriterande att ha en certifiering som verksamhetsarkitekt.
Om Digg
Digg är en myndighet som arbetar brett med att stödja och samordna digitaliseringen av den svenska offentliga förvaltningen. Vi utvecklar digital infrastruktur och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Vi säkerställer även att digital offentlig service är tillgänglig för alla.
Sammanslagning av Digg och PTS
Regeringen har beslutat att ge Digg och Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att förbereda en sammanslagning. Den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 2027. Syftet är att skapa en stärkt myndighet för digitaliseringsfrågor, exempelvis inom områden som säker och tillgänglig digital infrastruktur, data och ai. Vårt arbete med att digitalisera Sverige fortsätter, vi hoppas att du vill vara med på resan.https://www.digg.se/om-oss/nyheter/ovriga-nyheter-fran-digg/nyheter/2025-09-22-regeringens-besked-digg-och-pts-gar-samman
Hos oss arbetar engagerade personer som alla har en viktig roll i digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har möjlighet att utvecklas på jobbet och trivs med det du gör.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har också ett mindre och modernt kontor i centrala Stockholm. Vi är positivt inställda till att ge utrymme för distansarbete utifrån verksamheten och individens behov.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
Placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
Resor förekommer och dess antal kan variera över tid.
generösa förmåner. Läs mer på https://www.digg.se/om-oss/jobba-med-oss
I vår rekryteringsprocess ingår bakgrundskontroll i form av CV-verifiering för samtliga slutkandidater.
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är söndag den femte april 2026.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Nilsson på tel 072 464 19 53. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
