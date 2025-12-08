Verksamhetsansvarig VA
2025-12-08
Vi tillhör den tekniska förvaltningen som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Hos oss arbetar cirka 40 personer med bland annat förvaltning och utveckling av kommunala vägar, parker, naturområden, avfall, trafik samt vatten och avlopp. Vi ansvarar även för att utveckla trafik- och stadsmiljön för att skapa en trygg, hälsosam och attraktiv offentlig miljö i vår fina skärgårdskommun. Utöver detta ser vi även till att samhällsviktiga funktioner fungerar, såsom avfallshantering samt drift av vatten- och avloppssystem. Inom förvaltningen ingår också en projektenhet vars uppdrag är att bedriva alla förstudier och genomförandeprojekt inom staden.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som verksamhetsansvarig inom VA kommer du ansvara för tekniska förvaltningens VA-verksamhet som innefattar bland annat verksamhetsplanering och uppföljning, ledning av verksamheten, budgetarbete, processägarskap, taxa och vattenbalans.
Du har övergripande strategiskt ansvar för VA-verksamheten med strategier och styrprinciper, information och kommunikation, samverkan va-strategi och övergripande utveckling. I rollen ingår inte personalansvar vilket ligger på enhetschefen för va- och avfall.Kvalifikationer
Vi söker dig som är Ingenjör inom miljö- och vattenteknik eller med motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetat som chef eller ledare för liknande uppdrag i minst 5 år tidigare med focus på kvalitet och effektivitet. Du har förmåga att coacha medarbetare inom tekniska och samhällsviktiga områden och är professionell och trygg i din funktion. Vidare har du:
* kunskap inom VA-juridik och VA-ekonomi.
* Kunskap om förvaltning av Va-anläggningar enligt ISO 55000.
* Chef/ledarskapsutbildning.
* Kunskap om säkerhet och informationssäkerhet inkl. NIS.
* Erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation.
Som person är du lösningsorienterad och strukturerad. Du är engagerad i ditt arbete och trivs med att samarbeta.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025 C293768".
Detta är ett heltidsjobb.
Lidingö kommun
Lidingö Stad, Tekniska förvaltningen
Enhetschef Va-avfall
Jörgen Boman jorgen.boman@lidingo.se 087314977
9632559