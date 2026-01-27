Verksamhetchef hemvården
2026-01-27
Vi söker nu en driven och trygg verksamhetschef till vår hemvårdsverksamhet.
Vill du leda en verksamhet där kvalitet, engagemang och affärsmässighet går hand i hand?
Vi söker nu en driven och trygg verksamhetschef till vår hemvårdsverksamhet.
Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo finns lokalt på Skiljeboområdet i Västerås och vi driver förskola, fritidsgård, hemvård samt mötesplats för äldre, allt under samma tak. I samma lokaler finns även biblioteket. Vi har funnits sedan 1993 och har idag cirka 35 anställda.
Det naturliga mötet är vårt motto, och hos oss finns alla möjligheter för människor att mötas.
Om rollen
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhetens planering, drift, kvalitet, personal och ekonomi. Du leder verksamheten mot uppsatta mål och säkerställer hög kundnöjdhet, effektiv resursanvändning och efterlevnad av lagar och avtal.
Rollen kombinerar ett närvarande ledarskap med ett tydligt resultat- och utvecklingsfokus.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Helhetsansvar för verksamhetens kvalitet, ekonomi och resultat
Leda, coacha och utveckla medarbetare.
Säkerställa efterlevnad av SoL, HSL, IVO-krav och kommunala avtal
Driva förbättrings- och effektiviseringsarbete
Arbeta aktivt med kundnöjdhet, uppföljning och kvalitetssäkring
Samverka med beställare, anhöriga och samarbetspartners
Ansvara för arbetsmiljö, planering, bemanning och kompetensutveckling
Vi söker dig som
Har relevant högskoleutbildning för området som inkluderar ämnen inom socialtjänst och /eller beteendevetenskap och/eller hälso- och sjukvård.
Har ledarerfarenhet inom vård och omsorg, gärna hemtjänst och/eller hemsjukvård
Har god förståelse för ekonomi, uppföljning och affärsmässighet
Är en tydlig, beslutsam och närvarande ledare
Trivs i en föränderlig miljö och driver utveckling självständigt
Har mycket god svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
En liten arbetsgrupp hos Västerås minsta hemvårdsleverantör
Möjlighet att påverka och forma verksamheten
Tillsammans med ledningsgruppen arbeta aktivt för att utveckla hela kooperativet och samverka med alla verksamheter.
Korta beslutsvägar
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Endast via e- post
E-post: ellinor@skiljebo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo ekonomisk fören
Skiljeboplatsen 1B (visa karta
)
723 41 VÄSTERÅS Arbetsplats
Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo ek fören Kontakt
VD
Ellinor Överg ellinor@skiljebo.se Jobbnummer
9707978