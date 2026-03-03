Ventilationstekniker
Har du en bakgrund som ventilationstekniker och vill ha ett stimulerande och varierat arbete där det ställs höga krav på noggrannhet och kvalité, samt ge vården goda förutsättningar att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet? Då kan du vara vår nästa Ventilationstekniker till Universitetssjukhuset i Linköping!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan, och i det uppdraget behövs du.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
I rollen som ventilationstekniker hos oss får du ett stimulerande arbete där du ansvarar för drift, underhåll och optimering av ventilationssystem i en tekniskt avancerad och driftkritisk sjukhusmiljö där höga krav ställs på inomhusklimat och patientsäkerhet. Du tillhör ett team om, i dagsläget, 14 engagerade kollegor med olika kompetenser som tillsammans ansvarar för att upprätta en säker drift med hjälp av ett väl utvecklat förebyggande underhåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
• Utföra planerat underhåll, tillsyn och skötsel av ventilations- och klimatsystem
• Felsöka, analysera och åtgärda driftstörningar i ventilationsanläggningar
• Säkerställa att ventilationssystem uppfyller gällande krav avseende luftkvalitet, tryckförhållanden och temperatur
• Arbeta med injustering, funktionskontroller och optimering av ventilationssystem
• Medverka vid kontroller, besiktningar och uppföljning av ventilationsanläggningar
• Samverka med vårdverksamhet och andra tekniska funktioner för att minimera störningar i pågående vård
• Rapportera avvikelser samt bidra med förbättringsförslag för energieffektivisering
• Arbeta i administrativa system för dokumentation, uppföljning och rapportering
Beredskap kan förekomma i tjänsten.
Säkerhetsklassad arbetsplats:
Denna tjänst är säkerhetsklassad så du kommer att genomgå en säkerhetsprövning inför anställningen.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående och ansvarstagande. Vidare är du en noggrann och kvalitetsmedveten person som är lösningsorienterad. Du arbetar strukturerat och har god förmåga till samarbete - både med interna och externa parter.
För att lyckas i rollen behöver du
• Minst fem års erfarenhet av arbete som ventilationstekniker
• Teknisk utbildning inom ventilation, VVS eller motsvarande kompetens
• Mycket god kunskap om ventilationssystem och inneklimatteknik
• Goda kunskaper inom felsökning och åtgärdande av ventilationsrelaterade problem
• Kunskap inom styr och reglerteknik kopplat till ventilation
• Erfarenhet av injustering, OVK-relaterade arbeten och funktionskontroller
• Grundläggande förståelse för angränsande tekniska system såsom värme, kyla och el
• Behärska svenska mycket väl, både i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i sjukhusmiljö
• Kunskap om myndighetskrav och regelverk inom ventilation och arbetsmiljö
• Erfarenhet av energieffektivisering och optimering av ventilationssystem
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, kompetens och arbetsglädje - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
Ansökan Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea FM Jobbnummer
9775528