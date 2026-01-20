Ventilationstekniker
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Missions AB i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med ett företag som värdesätter kvalitet, utveckling och bra arbetsmiljö? Vi söker nu en ventilationstekniker som vill arbeta praktiskt med service, installation och drift av ventilationssystem - och bidra till ett hälsosamt inomhusklimat! Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som ventilationstekniker kommer du arbeta med varierande uppdrag, både självständigt och i team. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Installations, service och underhåll av ventilationsanläggningar.
Injustering och optimering av luftflöden.
Kontroll och rengöring av ventilationskanaler.
Dokumentation av utfört arbete i interna system.
Kundkontakt på plats - Du är företagets ansikte utåt!
Kvalifikationer
Utbildning inom VVS/ventilation eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete som servicetekniker inom ventilationsarbeten.
B-körkort.
God svenska i tal och skrift.
Placeringsort: Stockholm (inom regioonen, resor utanför förekommer ej).
Meriterande
Erfarenhet av OVK-relaterade arbeten samt radon-, luft- och fuktmätningar.
Certifiering som injusterare.
Vi erbjuder
En trygg och utvecklande arbetsplats med bra gemenskap.
Konkurrenskraftig lön.
Varierande arbetsuppgifter - Ingen dag är den andra lik!
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Missions AB
Hangövägen 29 (visa karta
)
STOCKHOLM
