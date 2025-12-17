Ventilationstekniker
Jobway AB / VVS-jobb / Norrköping Visa alla vvs-jobb i Norrköping
2025-12-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Flen
, Trosa
eller i hela Sverige
Är du en erfaren ventilationstekniker som är intresserad av någonting nytt? Vill du arbeta i ett växande företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
Ecoventilation söker just nu en ventilationstekniker till verksamheten i Norrköping. Ansök här!
Som ventilationstekniker hos Ecoventilation kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter runt om Norrköping. Du kommer bland annat arbeta med luftflödeskontroll, injustering, filterbyte samt rengöring av ventilationskanaler och avloppssystem. Du utgår från hemmet.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 2 års erfarenhet som ventilationstekniker
Relevant utbildning
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en noggrann och ansvarsfull lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Ecoview erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar
Kontinuerliga utbildningar
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Ecoventilation med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Ecoventilation:
Vi på Ecoventilation har lång erfarenhet utav ventilationsunderhåll inom den privata sektorn. Vi arbetar med all sorts ventilationsrengöring för villor och radhus, som imkanaler, frånluftsventilation, FTX och luftvärmepumpar. Vi erbjuder även serviceavtal som absolut inte är bindande men kan vara skönt att ha. Då håller vi reda på intervallerna åt er och kontaktar er när det börjar bli dags. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9648709