Ventilationstekniker
2025-10-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
, Trelleborg
Är du en erfaren ventilationstekniker som är intresserad av någonting nytt? Vill du arbeta i ett stabilt företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
Öresundteknik söker just nu en ventilationstekniker till verksamheten i Malmö. Ansök här!
Som ventilationstekniker hos Öresundteknik kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter runt om i Skåne med Malmö som utgångspunkt. Du kommer bland annat arbeta med felsökning, filterbyte, service, reparation och förbättringsåtgärder.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 3 års erfarenhet som ventilationstekniker
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en ansvarsfull och engagerad lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Öresundteknik erbjuder dig:
God sammanhållning och varierande arbetsdagar
Kontinuerliga utbildningar och löpande aktiviteter
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Öresundteknik med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Öresundteknik:
Vi är ett gediget och familjärt installations- och serviceföretag med mångårig kompetens inom flera områden. Vi leder projekt från idé till kompletta installationslösningar samt tar ansvar för drift och service inom ventilation, automation, el och kyla. Efter färdigställande erbjuder vi dessutom tjänster inom fastighetsskötsel och service. Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9549758