Ventilationstekniker - Växjö

Är du vår nästa ventilationstekniker i Växjö?
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett företag som brinner för hållbarhet, teknik och innovation? Nu söker vi en erfaren och engagerad ventilationstekniker till vårt team i Växjö!
Om A.R.C
A.R.C Fastighetspartner är ett växande företag inom fastighetsbranschen, grundat 2020 i de småländska skogarna av fem eldsjälar. Sedan dess har vi vuxit till över 115 medarbetare på 15 kontor runt om i Sverige.
Vi arbetar med hela fastigheten - från drift och service till energioptimering och teknisk förvaltning - alltid med målet att skapa hållbarhet och lönsamhet för våra kunder. Hos oss präglas vardagen av glädje, ansvar och samarbete, och vi tror på att utveckling börjar med engagemang.
Om rollen
Som ventilationstekniker hos A.R.C i Malmö får du ett självständigt och varierande arbete där du säkerställer att våra kunders ventilationssystem fungerar optimalt. Du blir en nyckelperson i att skapa energieffektiva, hälsosamma och hållbara inomhusmiljöer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation, service och felsökning av ventilationssystem
Genomföra kontroller, injusteringar och optimering av anläggningar
Säkerställa att systemen följer gällande regler och standarder
Bidra med förbättringsförslag för ökad driftssäkerhet och energieffektivitet
Ha löpande kontakt med kunder och leverantörer
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet inom ventilation och vill fortsätta utvecklas i en miljö där teknik, kvalitet och kundfokus står i centrum. Du är en problemlösare som gillar att ta ansvar och arbeta nära både kollegor och kunder.
Vi tror att du har:
Utbildning inom ventilation, VVS eller motsvarande område
Erfarenhet av arbete med ventilationssystem
Gärna erfarenhet av automationssystem (meriterande)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
B-körkort
Du delar våra värderingar - seriös, pålitlig, nytänkande och engagerad - och vill vara med och skapa framtidens fastighetstjänster.
Vi erbjuder dig
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor
Stora möjligheter till personlig utveckling och kompetensutveckling
Ett självständigt och varierande arbete med frihet under ansvar
En inkluderande arbetsplats där gemenskap och trivsel står i fokus
Hos A.R.C är du inte bara en tekniker - du är en del av ett företag som vill göra skillnad, både för kunder och kollegor.
Vill du vara med på vår resa mot en smartare och mer hållbar fastighetsbransch?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
