Teknisk Utbildare till Svenska Neoplan (Kungens Kurva)
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Huddinge Visa alla maskinreparatörsjobb i Huddinge
2026-06-04
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, Ekerö
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, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Svenska Neoplan och Lion's Trucks är just nu mitt i en stor omställning där elektrifierade fordon är det nya normala!
Nu har du möjlighet att vara med och vidareutveckla kompetensen på dessa verkstäder, deras auktoriserade partners och kunder! Svenska Neoplan har, i skrivande stund, levererat över 800 helt elektriska bussar i Sverige. De har även levererat deras första helt elektriska lastbilar - MAN eTruck!
Vi söker nu dig som brinner för att utbilda och inspirera andra till framgång inom fordonsteknik, vi ser även att du vill förstärka vårt kreativa team och bidra i det ständigt pågående utvecklingsarbetet!
Om rollen som Teknisk utbildare
Du blir en del av ett kreativt och engagerat team kallat Service & Support som består av femton härliga kollegor, men du kommer att arbeta närmast våra två befintliga tekniska utbildare samt vår Market Training Manager.
Ditt huvudfokus kommer vara att genomföra teoretiska och praktiska utbildningar av hög kvalitet och engagemang. Du kommer att vara med och designa, utveckla och förbättra vårt utbildningskoncept med fokus på att skapa lärande. Du månar om kvalitet och strävar ständigt efter nöjda deltagare som når utbildningens mål.
Du kommer i rollen att
Vara delaktig i planering av kommande utbildningar
Delta i "Train the Trainer"-utbildningar, oftast virtuellt eller på plats i Tyskland
Förbereda, utveckla och förbättra eget kursmaterial baserat på MAN:s litteratur
Genomföra tekniska utbildningar runt om i landet hos våra egna verkstäder, våra auktoriserade partners samt våra kunder
Vi söker dig som har
Förmåga att bedriva eget arbete med stöttning från chef och kollegor
Djup teknisk kunskap med stor erfarenhet som tekniker/mekaniker från fordonsbranschen
En pedagogisk förståelse och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap/information
Ett starkt driv, är utåtriktad och har lätt för att kommunicera med människor
Intresse av att utveckla kursmaterial, övningar och metodik i våra utbildningar
Tidigare erfarenhet av utbildning inom fordonsteknik (handledning, coachning, utbildare)
Goda datorvana och självgående i Office-paket - PowerPoint är inga problem för dig.
Möjlighet att tala och skriva obehindrat på svenska och engelska (tyska är meriterande)
B-körkort (meriterande med C- och/eller D-kort)
Som person är du pedagogisk och har en god förmåga att förklara och anpassa ditt sätt att kommunicera efter olika situationer och individer. Du är ödmjuk i ditt bemötande, strukturerad i ditt arbetssätt och flexibel när förutsättningarna förändras. Med ett starkt servicefokus strävar du alltid efter att skapa goda relationer och leverera hög kvalitet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, arbetar självständigt och behåller lugnet även i stressiga situationer.
Vad erbjuds du?
I denna roll får du ett varierat arbete med stort eget ansvar. Du kommer att tillhöra ett familjärt gäng med stort engagemang som har kul på jobbet. Här har medarbetarna hög kompetens, som värdesätts och utvecklas. Därför är din professionella utveckling viktig för oss och vi erbjuder möjligheter till kompetensutveckling.
Om tjänsten Du kommer att utgå ifrån huvudkontoret i Kungens Kurva, resor förekommer i tjänst. Tjänsten är en 100% tillsvidareanställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning samt individuell lönesättning och goda förmåner, du blir anställd av Svenska Neoplan. Tjänsten förväntas starta tidigast 10 augusti 2026.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna via mail: johanna.aslan@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7836833-2035949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Anderstorpsvägen 22 (visa karta
)
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9947721