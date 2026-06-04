Enhetschef till Utredning barn och familj, Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
2026-06-04
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vill du ha ett chefsuppdrag där du får ta ansvar i vardagen samtidigt som du är med och formar riktningen framåt med barnets bästa som utgångspunkt i varje beslut?
Vi befinner oss i ett aktivt utvecklingsarbete och söker nu en enhetschef till myndighetsverksamheten barn och unga.
Enhetschef utredning barn och familj
I uppdragets utformning ansvarar du för en av två utredningsenheter, med två arbetsledare, enheten ansvarar för utredningar för individer mellan 0- 20 år.
Hos oss får du ett uppdrag med tydligt mandat och stort ansvar, i en verksamhet där vi arbetar för att barn och unga ska få rätt stöd i rätt tid och där våra insatser utgår från barnets behov. Här finns en tydlig vilja att hålla ihop helheten och ta ansvar tillsammans, även i frågor som går över verksamhetsgränser.
Som enhetschef inom individ- och familjeomsorgen ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten enligt socialtjänstlagen (SoL) och andra relevanta regelverk. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar och säkerställer att arbetet bedrivs med kvalitet, rättssäkerhet och i enlighet med kommunens mål och värdegrund.
I rollen ingår bland annat att:
• Leda och utveckla enhetens arbete med myndighetsutövning och stödinsatser inom individ- och familjeomsorg.
• Ansvara för rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och arbetsmiljö för medarbetarna.
• Säkerställa rättssäker handläggning och kvalitet i utredningar och beslut enligt SoL och LVU.
• Ha budget- och uppföljningsansvar för enheten samt bidra till effektiv resursanvändning.
• Stödja och handleda socialsekreterare i det dagliga arbetet.
• Samverka med andra enheter, myndigheter och externa aktörer för att skapa helhet och samordning.
• Delta i utvecklingsarbete och bidra till förbättrade metoder och rutiner inom IFO.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av ledarskap, gärna inom individ- och familjeomsorg, samt god kunskap om lagstiftningen inom området.
Du är en tydlig och närvarande ledare som skapar förtroende, delaktighet och engagemang. Du har ett helhetsperspektiv, är trygg i dina beslut och har förmåga att driva utveckling och förbättring i en komplex verksamhet.
Vi ser också att du har:
• Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning
• Erfarenhet av ledarskap inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg
• Kunskap om socialtjänstlagen (SoL), LVU och tillämpliga regelverk
• Erfarenhet av myndighetsutövning och kvalitetsarbete
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Vill du leda en verksamhet där du får möjlighet att påverka och göra skillnad för barn, unga och vuxna i utsatta situationer?
Som enhetschef inom individ- och familjeomsorgen får du kombinera strategiskt ledarskap med samhällsnytta i en verksamhet som präglas av engagemang, kvalitet och rättssäkerhet.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329899". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Jens Åberg Ledarna jens.aberg@ledarna.se Jobbnummer
9947725