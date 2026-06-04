Flyttarbetare sökes i Stockholm
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2026-06-04
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Vi på Blå Bemanning & Rekrytering söker nu efter flyttarbetare till våra samarbetspartners!Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Som flyttarbetare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team som hjälper våra olika partners, vi arbetar med de främsta flyttbolagen i Stockholm både stora som mindre. Där det handlar om att hantera kunders ägodelar på ett säkert och effektivt sätt. Dagarna är väldigt varierande och utspelar sig runt om i Stockholm. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Packning och emballering av möbler och andra gods
Lasta och lossa flyttbilar
Montering och demontering av möbler vid behov
Kundkontakt och service
Vi söker dig som:
Har god fysisk kondition och kan hantera tunga lyft
Är pålitlig, noggrann och ansvarsfull
Har en positiv attityd och är serviceinriktad
God samarbetsförmågaKvalifikationer
Svenska eller engelska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av flytt
Tidigare erfarenhet av montering
B-körkortOm företaget
Vi på Blå Bemanning brinner för det som många tar för givet, de som faktiskt får hjulen att snurra. Blue-Collar arbetare, det är det vi finns till för.
Som konsult hos oss får du en dedikerad kontaktperson som följer dig hela vägen, inte ett callcenter eller en ny röst varje gång. Vi investerar tid i din utveckling, öppnar dörrar till nya uppdrag och ser till att du har rätt förutsättningar för att trivas och växa i din yrkesroll.
Välkommen till Blå! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: Jesper@blabemanning.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Blå Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559584-8499)
Virkesvägen 5 E (visa karta
)
120 78 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jesper Tamimi Jesper@blabemanning.se Jobbnummer
9947716