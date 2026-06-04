Biståndshandläggare till akutmottagningen på Region Gävleborg
Gävle kommun, Vård och omsorg / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-06-04
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Våra enheter består av biståndshandläggare, förste biståndshandläggare, boendesamordnare samt administratör. Målgruppen är personer över 18 år som ansöker om stöd och hjälp som inte omfattas av LSS eller tillhör målgruppen för handläggning inom socialpsykiatrin. Vår målgrupp ökar ständigt vilket ställer krav på att vår verksamhet vågar prova på nya arbetssätt för att bäst tillgodose välfärdens utmaningar. Hos oss provar vi nya arbetssätt och utvärderar kontinuerligt. Du förväntas agera utifrån vår värdegrund i alla kontakter samt arbeta utifrån ett proaktivt arbetssätt.
En kollega på arbetsplatsen uttrycker att det är meriterande att du tycker om höst, medans en annan kollega uttrycker att det är meriterande om du inte tycker om hösten. På våra enheter, utredningsenheten omsorg 1 och 2, har vi alla olika infallsvinklar på saker och ting, men vi har tillsammans bestämt att vår arbetsmiljö ska genomsyras av acceptans, trygghet och positivitet där alla är lika viktiga.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett utvecklande uppdrag där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av samverkan mellan Gävle kommun och Region Gävleborg. Rollen innebär ett varierat arbete med både operativa och utvecklande inslag i en verksamhet med stort fokus på samarbete.
Tjänsten inleds som en projektanställning på ett år, med en tydlig plan för fortsatt anställning. Efter avslutad projekttid övergår tjänsten till en tillsvidareanställning inom utredningsenhet omsorg i Gävle kommun.
Nu söker vi dig med examen från socionomprogrammet eller sociala omsorgsprogrammet till ett utvecklingsuppdrag på akutmottagningen inom Region Gävleborg, där du får en nyckelroll i att minska inskrivningar och stärka tilliten till Gävle kommuns insatser.
Uppdraget är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Gävle kommun och Region Gävleborg. Syftet är att bidra till ett mer hållbart nyttjande av vård och omsorg genom att:
• förebygga onödiga inskrivningar i slutenvård
• stärka tilliten till Gävle kommuns insatser
• möjliggöra att rätt stöd sätts in i ett tidigt skede
Du är anställd av Gävle kommun med grundplacering inom utredningsenheten omsorg, men arbetar operativt 50% på akutmottagningen inom Region Gävleborg och 50% på utredningsenhet omsorg Gävle kommun.
Arbetet innebär att du, i nära anslutning till patientflödet, bedömer behov av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och fattar biståndsbeslut. Du samverkar med vårdpersonal, patienter och närstående samt bidrar till att synliggöra Gävle kommuns insatser som alternativ till slutenvård.
Uppdraget innehåller även ett tydligt utvecklingsperspektiv där du medverkar till att ta fram och pröva nya arbetssätt. Rollen formas delvis inom ramen för uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har socionomexamen eller examen från sociala omsorgsprogrammet
• har erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom äldreomsorg eller liknande område
• har god kunskap om socialtjänstlagen
• har förmåga att fatta självständiga beslut i olika vardagssituationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av samverkan med hälso- och sjukvården.
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är:
• Trygg och självständig i din yrkesroll och i dina bedömningar
• Analytisk och strukturerad, med förmåga att hantera komplexa situationer
• Samverkansinriktad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer
• Initiativtagande och utvecklingsorienterad, med intresse för att bidra till nya arbetssätt
• Flexibel, och trivs i en verksamhet där förutsättningarna kan förändras
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
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801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Alejandrina Olivares Caballeria alejandrina.olivares_caballeria@gavle.se 026 - 17 93 43 Jobbnummer
9947701