Vi Söker Platchef/arbetsledare
Kmt Klippans Maskintjänst AB / Byggjobb / Klippan Visa alla byggjobb i Klippan
2026-06-04
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Vi söker platschef / arbetsledare inom mark & anläggning
Vill du ha en varierad och ansvarstagande roll i ett lokalt mark- och anläggningsföretag där du får vara med från planering till färdigt projekt?
Vi på KMT Klippans Maskintjänst AB söker nu en platschef/arbetsledare som vill bli en viktig del av vår dagliga verksamhet. Hos oss får du en bred roll där du planerar, leder och följer upp arbeten inom mark, anläggning, enskilda avlopp, schakt, transporter och övriga entreprenaduppdrag.
Om rollen
Som platschef/arbetsledare hos oss har du en central roll i att planera och fördela det dagliga arbetet. Du har kontakt med kunder, leverantörer och yrkesarbetare, och ser till att projekten drivs framåt på ett strukturerat och effektivt sätt.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av att:
planera och samordna projekt och dagliga arbeten
fördela arbetsuppgifter till yrkesarbetare och maskinförare
ha löpande kontakt med kunder, beställare och leverantörer
boka platsbesök och följa upp pågående arbeten
ta fram offerter och enklare kalkyler
beställa material, transporter och resurser
följa upp tid, material, ÄTA-arbeten och fakturaunderlag
ansvara för dokumentation, egenkontroller och kvalitetssäkring
arbeta med ärenden kopplade till enskilda avlopp
bidra till struktur, planering och utveckling i den dagliga driften
miljöarbeten & masshantering
Tjänsten är bred och innebär både arbete på kontor och ute på arbetsplatser.
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och trygg i att leda andra. Du behöver kunna planera framåt, fatta beslut i vardagen och ha en god förmåga att kommunicera med både kunder och medarbetare.
Du trivs i en roll där det händer mycket och där du får vara länken mellan kontoret, kunden och personalen ute i fält.
Vi ser gärna att du:
har erfarenhet från mark, anläggning, bygg, VA eller liknande bransch
har tidigare erfarenhet av arbetsledning, platsledning eller projektledning
är van vid att planera, samordna och följa upp arbeten
har god datorvana och administrativ förmåga
är tydlig, lösningsorienterad och självgående
har god förståelse för ekonomi, tidplan och resurser
har erfarenhet av att leda andra
har B-körkort
Erfarenhet av enskilda avlopp, kalkyl, entreprenadjuridik och offentlig upphandling är meriterande.
Vi intervjuar kandidater löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittat rätt person. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag
Arbetsområde: Klippan med omnejd
Vid frågor om tjänsten, kontakta kontaktperson, Zanna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
Ansök via mejlen, CV + personligt brev eller beskrivning om dig
E-post: arbetsansokan@kmt-klippan.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KMT Klippans Maskintjänst AB
(org.nr 556749-5337)
Åbytorpsvägen 25 (visa karta
)
264 39 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kmt Klippans Maskintjänst AB Kontakt
Zanna Persson zanna.persson@kmt-klippan.com 070-299 65 93 Jobbnummer
9947719