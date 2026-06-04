Upphandlare IT - Stockholm/Kalmar
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-04
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Om uppdraget 🚀
Vi söker nu en erfaren Upphandlare IT för ett omfattande uppdrag inom offentlig sektor. Uppdraget innebär att stärka inköpsfunktionen och självständigt planera, genomföra och följa upp upphandlingar och avrop med fokus på IT-relaterade varor och tjänster.
Du kommer att arbeta nära verksamheten och ansvara för hela upphandlingsprocessen – från behovsanalys och kravställning till avtalsskrivning, leverantörsdialog och uppföljning. Rollen innebär även att bidra som upphandlingsexpert i olika projekt och initiativ.
Dina arbetsuppgifter 🛠️
Planera och genomföra upphandlingar och avrop enligt LOU
Analysera verksamhetens behov och ta fram kravunderlag
Utforma upphandlingsdokumentation
Genomföra anbudsutvärderingar och förhandlingar
Upprätta och kvalitetssäkra avtal
Säkerställa efterlevnad av lagar, regelverk och interna riktlinjer
Identifiera, förebygga och hantera upphandlingsrisker
Samverka med interna verksamheter och externa leverantörer
Bidra som upphandlingsexpert i projekt och utvecklingsinitiativ
Förväntade leveranser 📋
Genomförda IT-upphandlingar och avrop enligt plan
Kvalitetssäkrade upphandlingsdokument och avtal
Professionella anbudsutvärderingar och leverantörsdialoger
Upphandlingar som följer LOU och interna styrande dokument
Bidrag till verksamhetens långsiktiga inköps- och avtalsarbete
Din profil 🎯Obligatoriska kompetenser
Minst 5 års erfarenhet av offentlig upphandling
Minst 3 års erfarenhet av offentlig upphandling under de senaste 5 åren
Minst 5 års erfarenhet av att leda komplexa IT-upphandlingar
Erfarenhet av upphandlingar inom exempelvis IT-system, samverkansplattformar, kommunikationslösningar eller IT-tjänster
Relevant universitets- eller högskoleutbildning inom upphandling eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift (minst nivå B2)
Kompetensnivå 3 enligt aktuellt ramavtal
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av upphandlingsverktyget e-Avrop
Erfarenhet från svensk statlig myndighet
Erfarenhet av upphandling av molntjänster, integrationer och API-lösningar
Erfarenhet av att utforma avtal med tydliga och uppföljningsbara KPI:er
Erfarenhet av avtalsuppföljning och leverantörsstyrning
Personliga egenskaper 🤝
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och affärsmässig. Du har en god kommunikativ förmåga, arbetar självständigt och är van att skapa förtroendefulla samarbeten med både verksamhet och leverantörer. Du är lösningsorienterad och kan omsätta verksamhetsbehov till väl genomförda upphandlingar.
Plats 📍
Stockholm eller Kalmar
Omfattning ⏰
100%
Period 📅
2026-10-01 – 2027-09-30
Option till och med 2028-03-30.
Distansarbete 💻
Delvis distansarbete är möjligt i dialog med beställaren. I nuläget finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar per vecka.
Sista ansökningsdag 📌
2026-06-12
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851775-2035940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9947710