Butikschef till Akademibokhandeln Gävle
Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Gävle Visa alla chefsjobb i Gävle
2026-06-04
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Vill du vara med och bygga upp en helt ny butik och sprida läsglädje som butikschef för Akademibokhandeln i Valbo, Gävle?
Vi söker dig som vill ta en ledande roll i vår nya, centralägda butik i Valbo köpcentrum – en ledare som genom ett engagerat och närvarande ledarskap motiverar, entusiasmerar och utvecklar sina säljare.
Som butikschef hos Akademibokhandeln ansvarar du för resultat, personal, koncept och administration i butiken. Du har ett helhetsansvar för att driva det dagliga arbetet, samtidigt som du leder det långsiktiga utvecklingsarbetet mot uppsatta mål. Butiken är planerad att öppna i månadsskiftet oktober/november och som butikschef kommer du innan dess att vara involverad i både rekrytering av säljare samt den fysiska uppbyggnationen av butiken, så tillträde till tjänsten bör ske senast 1 oktober.
Företagets värdeord Kunder, Mod, Ansvar, Tillsammans och Göra skillnad är en ledstjärna i vår vardag. Kundens upplevelse är vårt främsta mål och lagets välbefinnande, dess främsta medel.
Vi söker dig som:
Är en erfaren och inspirerande ledare som drivs av att genom aktivt ledarskap leda, entusiasmera och utveckla ditt team
Brinner för försäljning – både genom det direkta kundmötet och genom inspirerande butiksexponering
Har ledarerfarenhet från detaljhandeln
Alltid är ett föredöme i varje kundmöte
Känner dig bekväm att leda och genomföra förändringsprocesser, och har förmågan att praktiskt bygga upp nya rutiner från grunden
Trivs med att driva personlig försäljning mot uppsatta mål enligt företagets koncept
Har god kommersiell kunskap och vet vad som skapar en framgångsrik butik
Tar initiativ för att maximera butikens ekonomiska resultat.
Kommunicerar tydligt med säljare, chefer och kollegor och inte är rädd för att fatta obekväma beslut
Är strukturerad, organiserad och trivs med att arbeta i ett sammanhang där du får ta stort eget ansvar
Vi erbjuder:
En nyckelroll hos en av Sveriges ledande aktörer inom försäljning av litteratur, pappers- och kontorsprodukter
Möjligheten att ansvara för en butik med engagerade medarbetare
En butikskedja präglad av stolthet över den egna produkten och en vilja att alltid möta kundens förväntningar
Ett synnerligen starkt varumärke i en spännande bransch med många möjligheter Publiceringsdatum2026-06-04Övrig information
Tjänsten är på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. I alla rekryteringar görs bakgrundskontroller av slutkandidaterna.
Kom och sprid läsglädje tillsammans med oss!
I denna rekrytering samarbetar vi med Retail Recruitment. Har du några frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Niklasson.Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt, gärna i PDF-format, då vi håller intervjuer löpande.
Vi erbjuder ett roligt och varierande arbete i en spännande och inspirerande bransch.
Varmt välkommen med din ansökan!
Akademibokhandeln är Sveriges ledande bokhandelskedja med 120 butiker över hela landet samt näthandel på akademibokhandeln.se
I våra butiker kan du få lästips och inspiration, besöka författarsamtal och signeringar, ta med barnen på sagostund och hämta ut välförtjänta Läsborgarmärken. Du kan välja och vraka bland ett brett sortiment av böcker, pappers- och kontorsvaror. Behöver du hjälp att välja så finns vi som jobbar i butiken nära till hands. Vår vision "Läsglädje för alla" och våra värdeord kunden, mod, ansvar, tillsammans och göra skillnad ska ligga till grund för allt vi gör.
Läs mer om oss på www.akademibokhandeln.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
818 35 GÄVLE Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 46 71 00 Jobbnummer
9947702