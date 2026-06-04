Lokalvårdare till Dalhalla och Rättvik Arena
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2026-06-04
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Vi söker lokalvårdare till våra arenor!
Vill du vara med och skapa rena och trivsamma miljöer för tusentals besökare varje år?
Nu söker vi en engagerad lokalvårdare som vill bli en del av vårt team och bidra till att våra arenor håller hög kvalitet.
DIN ROLL
Som lokalvårdare hos oss är du en viktig del av upplevelsen. Genom ditt arbete ser du till att våra besökare möts av rena, trivsamma och välkomnande miljöer. Tjänsten gäller Rättvik Arena med tillhörande utomhusområden samt Dalhalla under sommaren.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
Daglig städning och rengöring
Tömning av avfall samt hantering av källsortering och återvinning
Beställning och påfyllning av förbrukningsmaterial
Städning vid omställningar mellan olika evenemang
Golvvård och användning av städmaskiner enligt rutiner
Rapportering av fel, skador eller behov av underhåll i lokalerna
Arbetsledning
DIN PROFIL
För att trivas hos oss är du noggrann, engagerad och gillar att ta eget ansvar. Du arbetar gärna på egen hand, men är också en lagspelare som bidrar till en god stämning i teamet och kan fungera som arbetsledare vid behov. Du har en positiv inställning, tar egna initiativ och ser vad som behöver göras. Eftersom vår verksamhet präglas av evenemang är du flexibel och bekväm med varierande arbetstider, där arbete på kvällar, helger och ibland nätter förekommer. Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
B-körkort
God fysisk förmåga då arbetet innebär mycket rörelse på stora områden
Meriterande:
*Tidigare erfarenhet av lokalvård
*Tidigare erfarenhet av arbetsledning
VI ERBJUDER
Vi erbjuder ett omväxlande arbete i en händelserik och inspirerande miljö där du får vara en viktig del av helhetsupplevelsen. Hela verksamheten genomsyras av en entreprenöriell anda där vi drivs av utveckling samtidigt som det är viktigt för oss att vi har roligt tillsammans.
OM OSS
Rättvik Event bedriver verksamhet i Dalhalla, Rättvik Arena och Magasinet Falun där vi varje år genomför allt från sportevenemang, mässor och företagsevent till konserter och andra publika event. Utöver att genomföra evenemang ansvarar vi också för drift och skötsel av våra fastigheter. Vi har 30 medarbetare som arbetar året runt, och under högsäsong växer organisationen till närmare 500 personer.
OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Rättvik
Omfattning: 50%
Arbetstider: Oregelbundna
Lön: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag är 2026.06.30
Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag!
CV och personligt brev skickar du till ansokan@dalhalla.se
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Elin Nisserelin.nisser@rattvikarena.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: ansokan@dalhalla.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rättvik Event AB
(org.nr 556709-3926)
Backavägen 41 (visa karta
)
795 32 RÄTTVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elin Nisser elin.nisser@rattvikarena.se Jobbnummer
9947715