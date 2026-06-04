Interimschef Inköp - Statens fastighetsverk
Novare Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-04
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Är du en erfaren interimschef med bakgrund inom offentlig verksamhet? Söker du ett uppdrag där du får leda en viktig funktion och säkerställa stabilitet under en övergångsperiod? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Just nu söker vi en interimschef till inköpsenheten hos Statens fastighetsverk i Stockholm.
För att lyckas med din ansökan tror vi på ett nära samarbete och en professionell process. Vi erbjuder dig stöd genom hela rekryteringen och ser till att din kompetens presenteras på bästa möjliga sätt. Låter detta som ett uppdrag för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu en interimschef till inköpsenheten på Statens fastighetsverk. Uppdraget tillsätts under tiden som myndigheten rekryterar en ordinarie enhetschef.
Som interimschef ansvarar du för att upprätthålla och säkerställa kontinuitet i verksamheten under rekryteringsperioden. Du kommer att ha ett operativt ledarskapsansvar för inköpsenheten som idag består av cirka 20 medarbetare.
Fokus i uppdraget ligger på att säkerställa en effektiv, stabil och välfungerande verksamhet med hög kvalitet i leveransen. Du ansvarar för den dagliga ledningen av enheten, stöttar medarbetarna i deras arbete och säkerställer en god arbetsmiljö samt ett hållbart och närvarande ledarskap.
Du kommer att samverka med interna och externa intressenter samt bidra till att verksamheten fortsätter att fungera effektivt under övergångsperioden.
Till denna roll söker vi dig som är en trygg, erfaren och prestigelös ledare med god förmåga att skapa struktur, engagemang och stabilitet i verksamheten.
Krav för tjänsten
Akademisk examen eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.
Minst sju (7) års dokumenterad erfarenhet som chef med personalansvar.
Dokumenterad chefserfarenhet från offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att leda verksamheter genom förändring och övergångsperioder.
God erfarenhet av operativ verksamhetsledning.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift.
Förmåga att skapa förtroende, engagemang och goda samarbetsrelationer.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget omfattar heltid med planerad start den 10 augusti 2026.
Uppdraget genomförs på plats i beställarens lokaler under hela uppdragstiden. Distansarbete är inte aktuellt för detta uppdrag.
Uppdraget pågår under perioden då rekrytering av ordinarie enhetschef genomförs.Publiceringsdatum2026-06-04Så ansöker du
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ronja Sert ronja.sert@novare.se
- 076 345 73 43
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782)
Sankt Paulsgatan 6 (visa karta
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118 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Statens Fastighetsverk Jobbnummer
9947707