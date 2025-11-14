Ventilationsmontör till Skellefteå
2025-11-14
Vi söker en erfaren ventilationsmontör till vårt team i Skellefteå. Med ett starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet, letar vi efter dig som har en gedigen bakgrund inom ventilationsmontage och som kan leda projekt med skicklighet och precision.
Om jobbet
Tjänsten som ventilationsmontör innefattar att du självständigt ska planera, samordna och utföra ditt arbete. Arbetet innebär att installera och montera ventilationsanläggningar hos våra kunder. Våra kunder är både stora och små byggföretag, fastighetsägare och industrier. Vi hjälper till med allt ifrån komplicerade installationer för processindustrin, till enklare reparationer och förebyggande underhåll i bostadsrättsföreningar. Arbetsuppgifterna innebär självständigt arbete, planering ihop med arbetslaget samt frihet under ansvar.
Som ventilationsmontör hos oss kommer du att:
• Utföra installation och underhåll av ventilationssystem.
• Arbeta med tekniska ritningar och dokumentation.
• Leda och koordinera arbetslaget under projektförloppet.
• Säkerställa högsta standard på utfört arbete.
Utbildning: Teknisk utbildning med inriktning mot ventilation är meriterande.
Erfarenhet: Minst 5 års erfarenhet av ventilationsmontage. Erfarenhet av att leda arbetet för andra på projekt är fördelaktigt.
Kunskap: God förståelse för ventilationssystem och tekniska ritningar. Förmåga att lösa problem och anpassa sig till förändringar under projektens gång.
Som person är du en lagspelare som utför ditt arbete på ett noggrant och kvalitetsmässigt sätt. Likväl som du kommer att tillhöra ett arbetslag, så kommer du även att få arbeta en hel del självständigt. Det är viktigt att du trivs med detta samt att du trivs med att ha ett stort eget ansvar. Du är en driven person med framåtanda som har ett gediget tekniskt intresse. Att arbeta på ett kundorienterat sätt är något du trivs med och du är angelägen om att göra kunden nöjd.
Vad vi erbjuder
• En professionell och stödjande arbetsmiljö där kvalitet och innovation står i fokus.
• Möjlighet att arbeta med spännande och teknologiskt avancerade projekt.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner.
• Möjligheter för fortsatt utbildning och utveckling.
Om Skellefteå
Skellefteå erbjuder en unik kombination av naturlig skönhet och stadsliv. Oavsett om du uppskattar friluftsliv eller stadens kulturella erbjudanden, har Skellefteå något för alla.Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till vårt framgångsrika team, ser vi fram emot att se din ansökan!
Sista dag att ansöka är 14 december
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter.
Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.Bravida.se Ersättning
