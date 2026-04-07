Ventilation Tekniker/Service/OVK
2026-04-07
K-Berg Project AB grundades 2020 och är i dag ett etablerat och komplett ventilationsföretag beläget i Stockholm som utför allt inom ventilation. Vi erbjuder högkvalitativa ventilationslösningar och utför arbeten i hela Stockholmsområdet och i Södermanlands län. På K-Berg Project AB har vi ett nära samarbete och en trivsam familjär arbetsmiljö där varje medarbetare är en viktig del av vår framgång. Vi söker nu en till tekniker som vill bli en del av vårt team och vara med på vår resa framåt! Våra kunder är främst kommuner och statliga bolag men även privata företag.Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Arbetet som tekniker på K-Berg Project AB är brett och möjligheterna är stora för vidare utveckling. Vi tror på arbete under frihet. Trots detta finns mycket stöttning inom företaget, både från kolleger och arbetsledning. Du kommer att arbeta med service, underhåll, mindre installationer, mätningsarbeten, injustering OVK-besiktningar och mycket mer inom ventilation på olika objekt runt om i Stockholm och Sörmlands län.
Vi söker dig som:
Har gärna har erfarenhet av
servicearbeten
Injustering
OVK-Besiktningar
certifierade ovk besiktningsmän är en merit
mindre installationer
Har en lösningsorienterad inställning.
Har ett gott kundbemötande och kommunicerar tydligt.
B-körkort är ett krav.
Har ett ordnat liv.
Kan lämna referenser
Vi erbjuder:
En familjär och trivsam arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget.
Flexibilitet i arbetsuppgifter.
Stora möjligheter att påverka och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Tjänstebil/företagsbil
Hos K-Berg Project AB blir du en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete och en positiv arbetsmiljö. Vi erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete där du får möjlighet att växa och bidra till vår gemensamma framgång.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Björn Lind, på telefonnummer 070-092 62 90.
Skicka din ansökan och CV till info@kbergproject.se
senast 2026-05-31
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Via Mail
E-post: info@kbergproject.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker 2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Berg Project AB
(org.nr 559243-8955)
Stenbocksvägen 8 (visa karta
)
141 33 HUDDINGE
För detta jobb krävs körkort.
