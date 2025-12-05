VD till Bostadsbolaget AB
Om Bostadsbolaget
Göteborg Stads Bostads AB - Bostadsbolaget - har närmare 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar.
Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar, en av de största inom Allmännyttan i Sverige och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Tillsammans är vi drygt 400 personer som arbetar på Bostadsbolaget. De flesta jobbar ute i våra bostadsområden närmast hyresgästerna, medan andra jobbar som stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med våra hyresgäster och andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet.
Som allmännyttigt bolag är Bostadsbolaget helt självfinansierat. Vi erhåller inget ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad och dess invånare. Det överskott som genereras återinvesteras till allra största del i verksamheten och i våra fastigheter. Bostadsbolagets omsättning 2024 uppgick till cirka 2,2 Mdkr, med ett resultat efter finansiella poster på cirka 110 Mkr. Den justerade soliditeten uppgick till 67 %.
Uppdraget
Som VD för Bostadsbolaget får du en central roll i Göteborgs stadsutveckling och samhällsbyggande. Utifrån ägarens riktlinjer har du det övergripande ansvaret att planera, leda och utveckla bolaget, och du rapporterar löpande till Bostadsbolagets styrelse och Förvaltnings AB Framtidens koncernledning, i vilken du också ingår. Du leder bolaget med ett medvetet och aktivt engagemang, där helhetsperspektiv och samverkan med stadens bolag, nämnder, förvaltningar och övriga aktörer är avgörande.
Du ansvarar för att bolaget och dess medarbetare bidrar till koncernens mål i affärsplanen och utvecklas långsiktigt och hållbart inom nyproduktion, underhåll och renovering, utvecklingsområden, social hållbarhet, miljö och klimat samt förvaltning och hyresgäster.
En viktig del av rollen är att säkerställa att Bostadsbolaget erbjuder attraktiva och kvalitativa hyresrätter med stor variation i storlek, standard, pris och läge, så att fler kan hitta ett hem som passar dem. På så sätt bidrar bolaget till ett hållbart Göteborgssamhälle där hela staden-nytta och helhetsperspektiv genomsyrar verksamheten, och där ensidiga upplåtelseformer som ökar segregation motverkas.
Du ansvarar också för en stabil ekonomisk utveckling som skapar utrymme för långsiktiga satsningar, samtidigt som verksamheten drivs effektivt, hållbart och samhällsnyttigt.
Som VD är du kulturbärare som skapar en inkluderande, motiverande och hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och känner stolthet över sitt arbete. Du leder med tydlighet, engagemang och värme, och ser till att bolaget kan ta ansvar för hela stadsdelars utveckling i nära samverkan med stadens olika verksamheter och externa aktörer.
Vem är du?
Vi söker dig med högskoleutbildning och gedigen erfarenhet av ledande roller i större organisationer. Du har vana att leda genom andra, omsätta strategiska mål till tydliga resultat och arbeta i koncernstruktur med förståelse för dotterbolagens roll. Erfarenhet av arbete under politisk ledning är meriterande.
Med närvaro och engagemang leder du organisationen, skapar samarbete och starka relationer både internt och externt, gärna med lokal förståelse för Göteborg. Publiceringsdatum2025-12-05Profil
Som VD leder du med tydlighet, engagemang och med bolagets värderingar i centrum. Du är en närvarande och varm ledare som skapar trygghet och stabilitet, ser varje medarbetare och bygger starka relationer på alla nivåer. Du är modig och nytänkande, samtidigt som du förankrar beslut hos medarbetare, styrelse och samarbetspartners.
Du agerar med integritet och vision, ser möjligheter där andra ser hinder, och leder med både värme och professionalism så att varje medarbetare känner sig sedd, respekterad och betydelsefull. Du är tålmodig och uthållig, tydlig och kommunikativ i ditt ledarskap samt mål- och resultatorienterad.
Erfarenhet av allmännyttan, offentlig sektor, förändringsprojekt eller utveckling av organisationer och verksamheter inom bostadsförvaltning är meriterande. Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026. Se följande länk. I denna rekrytering samarbetar vi med Human Capital. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Elizabeth Darevik 070 360 38 89, mailto:elizabeth.darevik@humancapital.se
eller Jennifer Englund 073 145 59 97, mailto:jennifer.englund@humancapital.se
.
Tjänster som direktör eller VD inom Göteborgs Stad kan vara säkerhetsklassade och kräva säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. En godkänd säkerhetsprövning är då en förutsättning för att kunna erhålla tjänsten, i vissa fall krävs även svenskt medborgarskap.
Observera att våra svarstider kan vara längre under jul- och nyårsperioden.
På grund av helger och ledigheter kan handläggning och återkoppling ta något längre tid än normalt. Vi tackar för din förståelse och återkommer så snart vi kan.
