Växthusoperatörer

ECA Operator Frövi AB / Jordbruksjobb / Lindesberg
2026-04-27


Växthusoperatör till ECA Operator Frövi AB
Vill du arbeta med framtidens hållbara livsmedelsproduktion i en modern och växande verksamhet? Hos oss på ECA Operator Frövi AB blir du en del av ett företag där kvalitet, miljö och innovation står i fokus.
Du arbetar i ett tempererat växthus där du får följa hela processen - från små plantor till färdiga tomater. Här blir du en viktig del i att skapa hållbar matproduktion från grunden.
Om rollen
Som växthusoperatör arbetar du praktiskt i växthuset eller i packhallen och bidrar till att våra plantor utvecklas optimalt och ger högkvalitativ skörd. Arbetet är varierande och följer odlingens olika faser.

Dina arbetsuppgifter
Plantering, klippning, gallring och beskärning

Skörd och paketering av tomater

Truckkörning (vid behov)

Städning och underhåll av växthuset

Övrigt förekommande arbete inom växthusproduktion

Arbete i miljö där humlor flyger fritt (pollinering)

Grundkrav

Giltigt arbetstillstånd för arbete i Sverige

Fungerande färgseende

God fysisk förmåga (du kan gå och stå under hela arbetsdagen)

Ej förekomma i belastningsregister

Förmåga att arbeta noggrant och leverera hög kvalitet

Kompetenser
Vi söker dig som:

Arbetar praktiskt och effektivt

Har god samarbetsförmåga

Tar ansvar för dina arbetsuppgifter

Är flexibel i både arbetsuppgifter och arbetstempo

Kan arbeta strukturerat och följa instruktioner

Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss ser vi att du:

Är engagerad och driven

Är noggrann och kvalitetsmedveten

Har en positiv inställning

Trivs med att arbeta i team

Känner dig bekväm i en mångkulturell arbetsmiljö

Tar initiativ och ansvar

Är öppen för att utvecklas och lära nytt

Har ett intresse för odling - eller viljan att lära dig

Meriterande

Kunskaper i svenska

Truckkort

Erfarenhet av växthusarbete eller liknande produktion

Om företaget
ECA Operator Frövi AB är ett innovationsföretag inom foodtech med storskalig växthusproduktion året runt. Vi arbetar för en mer hållbar framtid genom att producera lokal mat av hög kvalitet - utan onödiga transporter, antibiotika eller bekämpningsmedel.
Hos oss får du vara med i en spännande utvecklingsfas där ditt arbete gör verklig skillnad.
Vår arbetsplats
Vi värdesätter:

Engagemang och ansvar

Samarbete och gemenskap

Nya idéer och utveckling

Vi vill vara en arbetsplats där du trivs, utvecklas och känner stolthet över ditt arbete.
Anställningsvillkor

Plats: Tjärdalsvägen 6, Frövi

Arbetstid: 07:00-16:00

Anställningsform: Provanställning med möjlighet till fortsatt anställning, alternativt visstidsanställning

Kollektivavtal: Trädgårdsodling arbetare

Start: Löpande från slutet av juli till början av oktober

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!

Sista dag att ansöka är 2026-10-24

Sista dag att ansöka är 2026-10-24
