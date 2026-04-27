Växthusoperatörer

2026-04-27
Växthusoperatör till ECA Operator Frövi AB
Vill du arbeta med framtidens hållbara livsmedelsproduktion i en modern och växande verksamhet? Hos oss på ECA Operator Frövi AB blir du en del av ett företag där kvalitet, miljö och innovation står i fokus.
Du arbetar i ett tempererat växthus där du får följa hela processen - från små plantor till färdiga tomater. Här blir du en viktig del i att skapa hållbar matproduktion från grunden.
Om rollen
Som växthusoperatör arbetar du praktiskt i växthuset eller i packhallen och bidrar till att våra plantor utvecklas optimalt och ger högkvalitativ skörd. Arbetet är varierande och följer odlingens olika faser.

Dina arbetsuppgifter
Plantering, klippning, gallring och beskärning
Skörd och paketering av tomater
Truckkörning (vid behov)
Städning och underhåll av växthuset
Övrigt förekommande arbete inom växthusproduktion
Arbete i miljö där humlor flyger fritt (pollinering)
Grundkrav
Giltigt arbetstillstånd för arbete i Sverige
Fungerande färgseende
God fysisk förmåga (du kan gå och stå under hela arbetsdagen)
Ej förekomma i belastningsregister
Förmåga att arbeta noggrant och leverera hög kvalitet
Kompetenser
Vi söker dig som:
Arbetar praktiskt och effektivt
Har god samarbetsförmåga
Tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Är flexibel i både arbetsuppgifter och arbetstempo
Kan arbeta strukturerat och följa instruktionerDina personliga egenskaper
För att trivas hos oss ser vi att du:
Är engagerad och driven
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har en positiv inställning
Trivs med att arbeta i team
Känner dig bekväm i en mångkulturell arbetsmiljö
Tar initiativ och ansvar
Är öppen för att utvecklas och lära nytt
Har ett intresse för odling - eller viljan att lära dig
Meriterande
Kunskaper i svenska
Truckkort
Erfarenhet av växthusarbete eller liknande produktionOm företaget
ECA Operator Frövi AB är ett innovationsföretag inom foodtech med storskalig växthusproduktion året runt. Vi arbetar för en mer hållbar framtid genom att producera lokal mat av hög kvalitet - utan onödiga transporter, antibiotika eller bekämpningsmedel.
Hos oss får du vara med i en spännande utvecklingsfas där ditt arbete gör verklig skillnad.
Vår arbetsplats
Vi värdesätter:
Engagemang och ansvar
Samarbete och gemenskap
Nya idéer och utveckling
Vi vill vara en arbetsplats där du trivs, utvecklas och känner stolthet över ditt arbete.
Anställningsvillkor
Plats: Tjärdalsvägen 6, Frövi
Arbetstid: 07:00-16:00
Anställningsform: Provanställning med möjlighet till fortsatt anställning, alternativt visstidsanställning
Kollektivavtal: Trädgårdsodling arbetare
Start: Löpande från slutet av juli till början av oktoberSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ECA Operator Frövi AB
