Våtlackerare
Vi söker nu en våtlackerare i Jönköping
Ett väletablerat snickeriföretag i Jönköping söker nu en noggrann och engagerad våtlackerare som vill arbeta i en miljö där kvalitet, hantverk och precision står i centrum. Rollen passar dig som har känsla för yta, färg och finish och som trivs med att se resultatet av ditt arbete ta form.Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Företaget är en etablerad aktör med lång erfarenhet av att tillverka specialanpassade inredningar och snickerier för både företag och privatpersoner. Verksamheten kombinerar modern maskinteknik med traditionellt hantverk för att skapa produkter med hög kvalitet och stor detaljrikedom. Här arbetar ett erfaret och sammansvetsat team där yrkesstolthet, kvalitet och samarbete är centrala värderingar.Om tjänsten
Som våtlackerare ansvarar du för ytbehandling och lackering av olika typer av material, främst trä och träbaserade produkter men även andra ytor. Rollen är en viktig del av produktionen och har direkt påverkan på slutresultatet och produktens finish.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Förberedelse av ytor inför lackering (slipning, spackling och rengöring)
Sprutmålning och våtlackering med olika typer av färg och lack
Kvalitetskontroll och justering av lackerade ytor
Underhåll och rengöring av utrustning och arbetsyta
Vi söker dig som
Har erfarenhet av våtlackering inom industri, snickeri, fordon eller liknande område
Har god kännedom om vattenbaserade lacker
Har erfarenhet av att arbeta med våtlackeringsmaskin
Är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande
Har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Meriterande:
Erfarenhet av våtlackering av träprodukter
Kunskap om hur en valsmaskin fungerarÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
