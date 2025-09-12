Vassa & Hungriga kockar sökes!
RA Hospitality i Norden AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-09-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Norden AB i Göteborg
, Tjörn
, Orust
, Båstad
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om jobbet: Är du en person som älskar att laga mat, och trivs lika bra med att jobba lunchrestaurang som À la carte?
Söker du ett jobb där du har möjligheten att utvecklas och få chansen att vara med att utveckla?
Är du personen med hög yrkesstolthet som älskar att leverera på topp samt vara den där personen som hela tiden vill ge det där lilla extra?
DÅ SKALL DU SÖKA JOBBET HOS OSS!
Vi på RA Hospitality i Göteborg erbjuder dig en varierad arbetsmiljö där du står i fokus och är kugghjulet som får maskineriet att gå runt!
Vi kan erbjuda dig en riktigt rolig resa tillsammans med oss där vi sätter Göteborgs krogar på kartan och där vi tillsammans skall leverera den bästa servicen!
Vi kan lova dig EXTREMT roliga gigg på EXTREMT roliga krogar där du får möjligheten att visa att dina kunskaper är de bästa.
Vi lovar även att du får en arbetsgivare som är lyhörd och som du kan bolla idéer med då vi har väldigt bred erfarenhet från krogvärlden! Vem är du? Du som söker har en dokumenterad utbildning från restaurangskola eller lärlingsutbildning och har en erfarenhet på minst tre år från A'la carte och lunchrestauranger, har du tidigare erfarenhet som Souschef och Köksmästare så är detta ett stort plus i kanten.
- Du kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska.
- Du är prestigelös och lösningsorienterad.
- Du är en lagspelare men kan också leverera under eget ansvar.
- Du älskar att laga mat och brinner för service!
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9507110