Vass HR-koordinator med digital spets
Halmstads kommun, HR Avdelning / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
2025-09-23
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads kommun, HR Avdelning i Halmstad
Vill du vara en del av en nytänkande förvaltning som bidrar till en bättre vardag för de som bor, verkar och vistas i Halmstads kommun? På serviceförvaltningen jobbar vi tillsammans för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service inom alla våra områden. Vi erbjuder tjänster inom bland annat måltider, fastighets- och verksamhetsservice, IT, fordon, personal- och lönehantering samt kommunvägledning.
Vi är en professionell organisation i ständig utveckling, varje dag ger en ny möjlighet att prova nya metoder och arbetssätt. Ibland lyckas vi och ibland lär vi oss - båda är bra! Vi ger ett gott bemötande till alla, från barnen och pedagogerna på förskolan till våra äldre på äldreboendena. Vi är förvaltningen som är med våra kommuninvånare hela livet. Vill du också vara med?
På HR-avdelningen brinner för vi för att hjälpa våra verksamheter att nå sina mål och skapa fantastiska kundupplevelser! Vi har en flexibel arbetsplats i centrala Halmstad med aktivitetsbaserade kontor. När det fungerar för våra kunder och intressenter kan vi även arbeta på distans. Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens HR-arbete med hjälp av AI och smarta lösningar? Är du en strukturerad och nyfiken person som trivs med att leda processer, grotta ner dig i statistik och samtidigt har nära till skratt? Då kan du vara den HR-koordinator vi söker!
Jag heter Richard och kommer att vara din närmsta chef. Som person är jag nyfiken, prestigelös, varm och brinner för utveckling och mitt jobb. Jag kommer att göra allt jag kan för att främja dig i din utveckling. Jag kommer stötta dig, ställa krav på dig och vara ditt bollplank i alla frågor, när du vill det. När du hellre kör själv kommer du alltid att ha min tillit och uppbackning för det!
Vi krokar arm med våra kollegor i verksamheterna och tillsammans formar vi fantastiska medarbetar- och kundupplevelser! Vår målsättning är att alla medarbetare på serviceförvaltningen trivs, är glada för sina jobb och kollegor samt levererar högsta värde till kunderna varje dag.
Tillsammans med dig är vi ett starkt team av sex kompetenta kollegor som kompletterar varandra. Alla i HR-teamet driver, tar ett stort självständigt ansvar och är ödmjuka lagspelare som brinner för att se våra kollegor i verksamheterna lyckas och leverera högt värde till våra kunder.
Du står i centrum av vårt HR-team och får en nyckelroll i att driva och utveckla digitaliseringen av HR-arbetet. Det är en flexibel befattning med utrymme att själv påverka hur ditt arbete utformas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Agera projekt-/delprojektledare för utvecklingsinitiativ inom HR
• Agera delprojektledare för implementering av delar av den nya HR-plattformen
• Agera som superuser för olika HR-system
• Leda arbetet med att ta fram och analysera lönestatistik och sjukstatistik i Excel
• Utveckla nya användningsområden för AI inom HR
• Ansvara för LAS-administration, med fokus på företrädesrätt och konvertering
Då du har lätt för att lära dig och förstå nya system tar du även en central roll i digitaliseringen av HR. Tillsammans med dina kollegor på serviceförvaltningen och med HR-organisationen i Halmstads kommun tar ni Halmstad in i framtidens digitala HR-värld. Det kommer att bli en helt fantastisk resa och vi vill ha dig med på den!
I din tjänst ingår flera typer av administration där du behöver ha känsla för detaljer, tålamod och se till att det är ordning och reda. Hittar du nya sätt att utföra arbetsuppgifterna, gärna med stöd av nya digitala verktyg, är det bara att köra på.Kvalifikationer
Du har en kandidatexamen inom exempelvis arbetsvetenskap, ekonomi eller systemvetenskap. Det är en stor fördel om du har läst arbetsrätt.
Du har arbetat ett par år eller mer inom HR eller annat relevant yrke, där du har använt dina kunskaper från utbildningen. Du har arbetat med olika administrativa processer och är van att arbeta i ett personal- och/eller ekonomisystem och använder AI i ditt arbete idag. Det är en fördel om du har medverkat i förändringsprojekt och/eller arbetat med digitalisering av HR-processer.
Du är driven, strukturerad och har alltid nära till skratt. Du har en bra känsla för detaljer och service samt är duktig på att planera ditt arbete. Att möta deadlines är viktigt och kanske lika viktigt är att förstå att planeringen behövs för att snabbt kunna ställa om. Du är orädd, delar med dig av dina erfarenheter och är hungrig på att lära dig nya saker.
ÖVRIGT
Vill du lära dig mer om serviceförvaltningens goda kultur? Titta gärna på filmen: https://vimeo.com/1018325941/92fb573084?share=copy
Vi uppmuntrar till god hälsa och regelbunden rörelse. Halmstads kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag till alla anställda.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
