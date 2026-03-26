Varvsarbetare/mekaniker
2026-03-26
Då arbetsbelastningen ökar behöver vi förstärka med en servicetekniker med placering i Nogersund.
Vi söker dig som är ansvarsfull, lättlärd, noggrann och framåt med stark vilja att utvecklas och bidra till arbetsplatsen. Stor vikt läggs på personliga egenskaper då arbetet kräver en del kundkontakt. Vi tror att du kan arbeta självständigt och har lätt för att ta till dig ny kunskap.
I det dagliga arbetet ingår att hjälpa till med enklare kontroller/underhåll av vår maskinpark, nymontering av båtar, underhåll samt reparationer på marina inom och utombordsmotorer och vid behov hjälpa till vid sjösättning/torrsättning av båtar.
Tjänsten innefattar även tvättning, städning samt målningsarbeten av båtar m.m.
Vi ser gärna att du har fordonsteknisk gymnasieutbildning, utbildning inom tunga maskiner eller annan teknisk utbildning/arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Arbetet kräver goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift samt att du behöver ha god dokumentation och datorvana. Kunskaper i engelskt/tyskt tal och/eller skrift är meriterande.
B-körkort är ett krav, utökad B eller BE meriterande.
Innehav av fordonsbehörighet för truck, hjullastare samt heta arbeten-utbildning är meriterande.
Har du egen båt, erfarenhet av båtar eller annat marint intresse i någon form är det ett stort plus.
Ansökningar bearbetas löpande så tveka ej att höra av dig om intresse finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: bergman@mmgmarine.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marinmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mmg Marine AB
(org.nr 556679-0746)
Talmansvägen 3 Södra Hamnen Nogersund (visa karta
)
294 95 SÖLVESBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södra Hamnen Nogersund Jobbnummer
9821855