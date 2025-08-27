Varuplanerare
2025-08-27
Din nya roll
Vi söker dig som under en fyra månaders period vill stärka upp vår kunds team som varuplanerare!
Detta är ett perfekt uppdrag för dig som är i början av din karriär och som vill få värdefull erfarenhet inom varuplanering, logistik och analys! Nu har du chansen att kliva in i en dynamisk roll där du får arbeta nära både verksamheten och deras samarbetspartners.
Som Varuplanerare kommer du att arbeta i systemet Relex med bland annat:
Prognostisering
Kampanjplanering
Orderläggning
Du blir en viktig del av deras team och får många kontaktytor - exempelvis med deras apotek, sortiment & inköp, kampanjteamet samt varuflöden.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Relevant akademisk examen, exempelvis civilingenjör, civilekonom, logistiker, etc.
Cirka 1-2 års relevant arbetslivserfarenhet, gärna inom logistik, ekonomi eller planering.
Mycket goda kunskaper i Excel.
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Vem är du?
Rollen passar dig som gillar att analysera, men också tycker om att ha mycket dialog med andra.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Omgående. Slut: 2025-12-31, med möjlighet till förlängning Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är ett apoteksföretag med ett brett utbud av läkemedel, hälsoprodukter och tjänster inom farmaci. Med stark kompetens, modern teknik och ett personligt bemötande vill de göra det enklare för människor att må bra. Genom att engagera sig i olika hälsoprojekt bidrar de aktivt till ett friskare samhälle. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
Johanna Johnsson johanna.johnsson@jobbusters.se 0721883399 Jobbnummer
9479116