Undervisningsråd nationella slutprov FY/KE/BI/MA
Statens Skolverk / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-06-03
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Är du gymnasielärare med erfarenhet av undervisning i naturvetenskapliga ämnen och matematik? Vill du använda din ämneskunskap och erfarenhet av kunskapsmätningar till att utveckla nationella prov och slutprov som stärker likvärdigheten i skolan? Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och tycker om att ha många kontakter både internt och externt. Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
I det här jobbet ansvarar du för nationella prov i matematik och nationella slutprov i naturvetenskapliga ämnen och matematik på gymnasial nivå. Du är drivande i arbetet med att hitta lösningar för hur proven kan utformas och utvecklas i linje med regeringsuppdraget om ett nytt betygssystem och Skolverkets ramverk för nationella slutprov.
Du har täta kontakter med de leverantörer som på uppdrag av Skolverket konstruerar provuppgifter. Du samarbetar också nära med de kollegor på Skolverket som ansvarar för prov i andra ämnen och på andra nivåer. Du representerar Skolverket i frågor inom ditt arbetsområde och får stor användning av din kunskap och erfarenhet.
Du arbetar både självständigt och i team. I det här jobbet får du bidra till utvecklingen av det svenska provsystemet och till ett nytt betygssystem med fokus på likvärdiga betyg och meritvärden. Arbetet är omväxlande, komplext och innebär många kontakter både internt och externt.
Du tillhör Sektionen för nationella slutprov inom Området Prov och bedömning. På sektionen arbetar just nu åtta personer som bland annat ansvarar för utveckling av nationella slutprov i flera ämnen på grundskolenivå och gymnasial nivå. Tillsammans med övriga sektioner medverkar sektionen också i kommunikations- och implementeringsinsatser kopplade till nationella slutprov och det svenska provsystemet.
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"Välkommen att söka det här viktiga och omväxlande jobbet där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens provsystem i landet!"
Jan Kontinen, sektionschef
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Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park. Du kan också ha möjlighet att arbeta upp till 50 procent på distans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
lärarlegitimation som gymnasielärare,
behörighet och erfarenhet av att ha undervisat i minst två av ämnena fysik, kemi, biologi och matematik,
flerårig erfarenhet av arbete inom, och mycket god kunskap om, det svenska skolsystemet,
gedigen erfarenhet av kunskapsmätningar.
Det är meriterande att du har erfarenhet av provkonstruktion, exempelvis av nationella prov. Det är också meriterande om du har behörighet och erfarenhet av att undervisa i fler än två av ämnena fysik, kemi, biologi och matematik, erfarenhet av undervisning i kommunal vuxenutbildning eller kompetens inom digitala lär- eller provmiljöer.
Som person behöver du
ha god analytisk förmåga och kunna hantera komplexa uppgifter,
ha ett strukturerat arbetssätt,
ha gott omdöme och en väl utvecklad förmåga till samarbete och kommunikation,
trivas med att växla mellan att arbeta självständigt och att ingå i ett team.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är 11 juni. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats www.skolverket.se/jobb.
Vårt uppdrag – skolans framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolverk
(org.nr 202100-4185), http://www.skolverket.se/lediga-jobb
Svetsarvägen 16 (visa karta
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171 41 SOLNA Arbetsplats
Läroplaner, Område prov och bedömning, Sektionen för nationella slutprov Kontakt
Kristin Linell, OFR/ST 08-52733644 Jobbnummer
9944029