Värmdö söker upphandlare
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.
Vill du ha möjlighet att göra skillnad för många människor? Vill du ingå i ett team av engagerade och kunniga kollegor? Just nu söker Värmdö kommuns inköp- och upphandlingsverksamhet två upphandlare med placering inom kategorierna material och transport.
Upphandlingsenheten har en viktig roll i kommunens arbete med att använda offentlig upphandling som ett styrmedel till att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Uppdraget är att se till att kommunens inköp är effektiva, resurssmarta och hållbara över tid. Här finns specialister inom upphandling, avtalsförvaltning samt e-handel. Teamet består i dag av ca 15 medarbetare inklusive enhetschef som sitter i trevliga lokaler i Gustavsberg och som kännetecknas av en prestigelös kultur där man månar om samverkan och erfarenhetsutbyte. Tillsammans har man ett fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling.
Dina arbetsuppgifter som upphandlare består i huvudsak av:
- att ansvara för planering och genomförande av upphandlingar med skiftande komplexitet och omfattning på ett affärsmässigt sätt så att verksamhetens och kommuninvånarnas behov tillgodoses.
- att självständigt och i grupp upprätta och sammanställa upphandlingsdokument, avtal samt ansvara för anbudsutvärdering
- att ansvara för att förvalta och proaktivt följa upp upphandlade avta
- att kunna vara en rådgivande roll kring upphandlings- och inköpsfrågor i kommunen
- att ha kontinuerlig kontakt och dialog med såväl uppdragsgivare som leverantörer och, inte minst, med kommunens verksamheter.
- du förväntas delta aktivt i enhetens utvecklingsarbete av arbetsmetoder och gemensamma processer samt mallar och rutiner inom upphandling.
Till tjänsten som upphandlare ser vi att du har en fallenhet att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, speciellt då du har flera pågående projekt samtidigt. Du tar ansvar, vågar fatta beslut och driva projekt framåt. Du är trygg i din egen förmåga och vågar lita på andra. Din yrkesstolthet är stor och du vill umgås och bidra tillsammans med oss andra upphandlingsnördar. Vidare ser vi att du är snabbtänkt, pragmatisk och en lagspelare. Att bidra till gott samarbete både internt och externt är av stor vikt.
Vi söker dig som har:
- högskoleutbildning eller YH-utbildning med inriktning mot upphandling/inköp, juridik, ekonomi, teknik eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig
- god kunskap om Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) tillskansad genom både teoretisk utbildning och praktiskt genomförande (>3 år)
- kommunikativ, analytisk och god samarbetsförmåga - att kunna arbeta med anpassade budskap till målgrupper och individer både i skriftlig och muntlig form
- mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
- god erfarenhet från varurelaterade upphandlingar
- kunskap och erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Denna rekrytering sker i samarbete med Randstad, ansök tjänsten genom denna länk,https://www.randstad.se/jobb/upphandlare_gustavsberg_f36ba1a8-3ee5-4ea4-aa19-1b542823c7c8/
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ann-Catrine Nilsson-Gärd ann-catrine.nilsson.gard@randstad.se
. I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Värmdö kommun erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och värnar om god arbetsmiljö genom att aktivt arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats. Det gör man genom att erbjuda goda möjligheter till friskvård och eftersträvar att medarbetarna har en bra balans mellan arbete och privatliv. Ersättning
Enligt överenskommelse
