Vårdutvecklare
2026-03-11
Är du en strukturerad och kompetent sjuksköterska som brinner för att utveckla kvalitén och patientsäkerheten inom prehospital vård? Vi erbjuder ett intressant och utvecklade arbete som vårdutvecklare inom Ambulanssjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.
Som vårdutvecklare har du en nyckelroll i teamet inom förvaltningen som har till uppgift att utveckla den prehospitala vården med fokus på områdena kvalitet och patientsäkerhet. I rollen arbetar du både självständigt och i team med att på olika sätt kartlägga, analysera och följa upp områden i verksamheten och initiera förbättringsarbeten inom ambulanssjukvården.
Ditt huvuduppdrag inom vårdkvalitets- och verksamhetsutveckling är bland annat att bistå i arbetet med att förbättra, effektivisera och kvalitetssäkra våra vårdprocesser. Du arbetar även med insatser som ska öka systematiken avseende ledningssystem ISO 9001 och stödja verksamhetens utvecklingsarbete inom kvalitet och patientsäkerhet. Det innebär bland annat att medverka i att genomföra interna och externa revisoner av ISO 9001 och att utarbeta kvalitativa och evidensbaserade underlag.
Du ingår i Ambulanssjukvårdsförvaltningens övergripande stödfunktion för vård och samverkar nära med ambulansöverläkare, patientsäkerhetscontrollers och vårdutvecklare vid Prehospitalt kunskap- och kliniskt träningscenter (KTC) samt Akademisk ambulans. Uppdraget innebär att fungera som en brygga mellan ledningen och den kliniska verksamheten där du omsätter övergripande strategier och beslut till ett konkret stöd i det dagliga vårdarbetet.[JS1]
Vem är du?
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är resultatorienterad och strukturerad i ditt sätt att arbeta. Du har förmågan att initiera, följa upp och driva processer framåt. Du tar stort eget ansvar för att få resultat. Du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och drivs av att analysera komplexa frågor och problem. Din ambitionsnivå är hög, att ta nya initiativ samt identifiera nya lösningar är en självklarhet för dig i ditt arbete. Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd för nya idéer och lösningar.
Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper.
Utbildning och legitimering som sjuksköterska eller specialistsjuksköterska.
Erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av arbete med certifierade ledningssystem.
Mycket goda kunskaper i Office-paketet.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från kvalitets- och utvecklingsarbete och patientsäkerhetsarbete samt magisterexamen inom detta.
Erfarenhet av arbete inom ambulanssjukvård eller som vårdutvecklare.
Ansökan och mer information
För att din ansökan ska vara komplett ska den utifrån den roll du söker innehålla CV, sjuksköterskelegitimation och övriga intyg som styrker ditt CV. Du ska ladda upp dessa i vårt rekryteringssystem när du ansöker.
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Övrig information
Du kan komma att krigsplaceras inom Ambulanssjukvårdsförvaltningen vid anställning
Har du frågor?
Välkommen att kontakta;
Matilda Axelsson, verksamhetschef, matilda.a.axelsson@regionstockholm.se
eller 08-123 121 52.
Välkommen med din ansökan!
Om ambulanssjukvårdsförvaltningen
Ambulanssjukvårdsförvaltningen ansvarar för ambulanssjukvård i Region Stockholm och utför både akuta uppdrag via 112 och specialiserade vårduppdrag som intensivvårdsambulans, och psykiatriska ambulanser. Vi ger vård där människor befinner sig och under transport, i nära samarbete med vårdens övriga aktörer. Genom utbildning, forskning och kontinuerlig utveckling bidrar vi till en trygg och modern ambulanssjukvård i hela länet.https://ambulanssjukvard.regionstockholm.se/
Följ oss gärna i sociala medier! https://www.facebook.com/AISAB.nu/https://www.instagram.com/aisab_ambulanssjukvarden/https://www.linkedin.com/company/27056850
