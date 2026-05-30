Sjuksköterska sökes till kirurgisk vårdavdelning höstuppdrag
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-05-30
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Östersund
, Ragunda
, Strömsund
, Sollefteå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Legitimerad sjuksköterska sökes till kirurgisk vårdavdelning höstuppdrag
Är du sjuksköterska som trivs i en tempofylld och utvecklande kirurgisk vårdmiljö?
Nu söker vi en legitimerad sjuksköterska till ett längre uppdrag inom kirurgisk slutenvård under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på en kirurgisk vårdavdelning med inriktning mot övre och nedre gastro. Verksamheten vårdar både akuta och planerade patienter med varierande kirurgiska vårdbehov.
Exempel på patientgrupper och vårdområden:
Gastrointestinal kirurgi
Cancerkirurgi
Gallproblematik
Stomivård
Postoperativ vård
Bariatrisk kirurgi
Arbetet innefattar sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kirurgisk slutenvård med fokus på helhetsbedömningar, omvårdnad och nära teamsamarbete.
Arbetsmiljö & teamarbete
Du arbetar tillsammans med undersköterskor, läkare och flera andra professioner i en välorganiserad vårdmiljö där arbetsuppgifter fördelas inom teamet för att skapa god patientsäkerhet och en hållbar arbetsdag.
Verksamheten erbjuder stöd från bland annat:
Enhetskoordinatorer
Farmaceuter
Medicinska sekreterare
Vårdnära servicepersonal
Dietister och andra stödfunktioner
Placering sker huvudsakligen på en vårdavdelning men arbete på närliggande kirurgiska enheter kan förekomma utifrån verksamhetens behov.
Period & omfattning
Period: vecka 36–48
Omfattning: cirka 359 timmar
Arbetstid enligt schema, dag/kväll/natt och helg kan förekomma
Introduktion
Arbetsplatsintroduktion erbjuds
Klinisk introduktion för dig som inte tidigare arbetat inom verksamheten
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av kirurgisk slutenvård
Är trygg i självständiga bedömningar och prioriteringar
Har god samarbetsförmåga och trivs i teamarbete
Har patienten i fokus och arbetar strukturerat även i högt tempo
Meriterande:
Erfarenhet av gastro- eller postoperativ vård
Erfarenhet av stomivård
Erfarenhet av journalsystem inom slutenvård
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, nära kontakt och transparent kommunikation genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
831 50 ÖSTERSUND Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937819