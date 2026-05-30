2026-05-30
Specialistsjuksköterska sökes till barn- och ungdomspsykiatrisk
Är du specialistsjuksköterska inom psykiatri och vill arbeta i en verksamhet där trygghet, teamarbete och familjecentrerad vård står i fokus?
Nu söker vi en erfaren sjuksköterska till ett uppdrag inom barn- och ungdomspsykiatrisk akutvård under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på en heldygnsvårdsavdelning för barn och ungdomar med behov av akut psykiatrisk vård och behandling.
Arbetet innefattar bland annat:
Psykiatrisk omvårdnad och observation
Stödjande samtal
Läkemedelshantering
Samarbete med vårdnadshavare och familj
Kris- och akutomhändertagande
Samverkan med multiprofessionellt team
Verksamheten arbetar nära akutmottagning och jourfunktion, vilket innebär ett varierande och utvecklande arbete där patientsäkerhet och trygg vård är centralt.
Period & omfattning
Period: vecka 36–40
Omfattning: cirka 320 timmar
Arbetstid enligt schema, kväll, natt och helg kan förekomma
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri
Har erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri eller psykiatrisk heldygnsvård
Är trygg i akuta psykiatriska situationer
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Trivs med att arbeta nära både patienter och anhöriga
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom BUP
Erfarenhet av akutpsykiatri
Erfarenhet av journalsystem inom psykiatrisk vård
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Specialistsjuksköterskeexamen
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
På VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, nära kontakt och transparent kommunikation genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga relationer där du som konsult känner trygghet, delaktighet och professionellt stöd.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
721 89 VÄSTERÅS Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937817