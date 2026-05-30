IVA-sjuksköterska sökes till kombinerad intensivvårds och postoperativ

2026-05-30


Är du specialistsjuksköterska inom intensivvård och trivs i en bred klinisk roll där självständighet och variation står i fokus?
Nu söker vi erfarna IVA-sjuksköterskor till ett längre uppdrag inom intensivvård och postoperativ vård under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en verksamhet där intensivvård, intermediärvård och postoperativ vård kombineras. Uppdraget innebär ett varierande arbete med flera olika patientgrupper och akuta vårdinsatser.
Patientflöden kan bland annat inkludera:
Intensivvårdspatienter
Postoperativa patienter
Stroke
Kramper och intoxikationer
Respiratorisk svikt
Hjärtsjukvård och övervakning

Verksamheten arbetar med ett brett akutuppdrag där deltagande vid traumalarm och hjärtstopp ingår som en naturlig del av arbetet.
Arbetsmiljö
Detta uppdrag passar dig som trivs på mindre sjukhus där flexibilitet, bred kompetens och självständigt arbete är avgörande. Du arbetar nära övriga professioner och behöver känna dig trygg i både akuta situationer och avancerad omvårdnad.
Dokumentation sker i PDMS-systemet MetaVision.
Period & omfattning
Period: vecka 36–48
Omfattning: cirka 428 timmar
Arbetstid enligt schema, dag/kväll/natt och helg kan förekomma

Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård
Har aktuell erfarenhet från IVA-verksamhet
Är trygg i självständigt arbete och akuta situationer
Har erfarenhet av postoperativ vård och hjärtövervakning
Har vana av trauma- och hjärtstoppslarm
Trivs i en bred och varierande klinisk miljö

Meriterande:
Erfarenhet från mindre sjukhus
Erfarenhet av HIA/IMA
Erfarenhet av MetaVision

Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar

Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, nära kontakt och transparent kommunikation genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
921 37  LYCKSELE

Kontakt
Konsultchef
Sam Souid
sam@cleverex.se
+46709991441

