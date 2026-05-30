Specialistsjuksköterska IVA sökes för intensivvårdsuppdrag under hösten
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-05-30
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Knivsta
eller i hela Sverige
Specialistsjuksköterska IVA sökes för intensivvårdsuppdrag under hösten
Är du specialistsjuksköterska inom intensivvård eller anestesisjukvård och söker ett uppdrag i en högspecialiserad vårdmiljö med varierande patientflöden?
Nu söker vi en erfaren IVA-sjuksköterska till ett uppdrag under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på en intensivvårdsavdelning där avancerad omvårdnad, medicinteknisk utrustning och nära teamsamarbete är en central del av det dagliga arbetet.
Arbetet innefattar vård av svårt sjuka patienter och ställer höga krav på självständighet, prioriteringsförmåga och klinisk kompetens.
Period & omfattning
Period: vecka 36–40
Omfattning: cirka 350 timmar
Arbetstid enligt schema, dag/kväll/natt och helg kan förekomma
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård eller anestesisjukvård
Har aktuell erfarenhet från intensivvårdsverksamhet
Är trygg i avancerad omvårdnad och medicinteknisk utrustning
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt i högt tempo
Trivs i en verksamhet där patientsäkerhet och teamarbete står i fokus
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Specialistsjuksköterskeexamen
Giltig legitimation
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
På VårdIX arbetar vi med transparent kommunikation, tydliga villkor och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill att du som konsult ska känna trygghet, delaktighet och professionellt stöd från första kontakt till avslutat uppdrag.
Låter detta som något för dig?
Skicka gärna CV och tillgänglighet så berättar vi mer om uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
721 89 VÄSTERÅS Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937813