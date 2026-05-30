2026-05-30
Sjuksköterska sökes till ortopedisk vårdavdelning höstuppdrag
Är du sjuksköterska med erfarenhet av ortopedisk vård eller kirurgisk slutenvård och söker ett utvecklande uppdrag under hösten?
Nu söker vi flera legitimerade sjuksköterskor till uppdrag inom ortopedisk vårdavdelning.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på en vårdavdelning med inriktning mot ortopedi där både planerad och akut vård förekommer. Arbetet innebär varierande patientflöden och nära samarbete med flera professioner inom vården.
Sedvanliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Omvårdnad av ortopediska patienter
Pre- och postoperativ vård
Smärtbehandling
Mobilisering och rehabiliteringsstöd
Läkemedelshantering
Dokumentation och patientbedömningar
Du arbetar tillsammans med undersköterskor, läkare, fysioterapeuter och övriga teamfunktioner för att skapa en trygg och säker vård för patienterna.
Period & omfattning
Period: vecka 45–48
Omfattning: cirka 420 timmar
Arbetstid enligt schema, dag/kväll/natt och helg kan förekomma
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet från ortopedi, kirurgi eller slutenvård
Är trygg i självständiga bedömningar och prioriteringar
Har god samarbetsförmåga och trivs i teamarbete
Arbetar strukturerat och patientsäkert även i högt tempo
Meriterande:
Erfarenhet av ortopedisk postoperativ vård
Erfarenhet av rehabiliteringsarbete
Erfarenhet av journalsystem inom slutenvård
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, nära kontakt och transparent kommunikation genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd genom hela uppdraget.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
831 50 ÖSTERSUND Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937820