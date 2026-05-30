Sjuksköterska sökes till hälsocentral flexibelt höstuppdrag
Sjuksköterska sökes till hälsocentral flexibelt höstuppdrag
Är du sjuksköterska med erfarenhet från primärvård och söker ett flexibelt uppdrag under hösten?
Vi söker nu en trygg och självständig sjuksköterska till uppdrag på hälsocentral med varierande arbetsuppgifter inom mottagningsverksamhet.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvård och hälsocentral, bland annat:
Telefonrådgivning via Tele-Q
Mottagningsarbete
Patientbedömningar och omvårdnad
Samarbete med övriga yrkeskategorier inom verksamheten
Verksamheten arbetar i journalsystemet Cosmic och det är viktigt att du känner dig trygg i systemet och kan arbeta självständigt från start.
Period & omfattning
Period: vecka 36–48
Omfattning: cirka 64 timmar totalt
Arbetstid enligt schema
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet från arbete inom hälsocentral eller primärvård
Har minst 6 månaders erfarenhet av journalsystemet Cosmic
Är trygg i telefonrådgivning och mottagningsarbete
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från liknande verksamhet
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, nära kontakt och transparent kommunikation genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga relationer där du som konsult känner dig trygg, uppskattad och välinformerad.
Låter det intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer om uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
872 30 KRAMFORS Kontakt
Konsultchef
Sam Souid Jobbnummer
9937812