IVA-sjuksköterska sökes till längre uppdrag inom intensivvård
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-05-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Jönköping
, Eksjö
, Sävsjö
, Vetlanda
, Borås
eller i hela Sverige
IVA-sjuksköterska sökes till längre uppdrag inom intensivvård
Är du specialistsjuksköterska inom intensivvård och söker ett längre uppdrag i en verksamhet med hög medicinsk kompetens och stark teamkänsla?
Nu söker vi erfarna IVA-sjuksköterskor till ett uppdrag inom allmän intensivvård under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på en allmän intensivvårdsavdelning där avancerad omvårdnad, medicintekniskt arbete och akuta insatser är en naturlig del av vardagen.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Intensivvård av svårt sjuka patienter
Avancerad övervakning och omvårdnad
Samarbete i multiprofessionellt team
Trauma- och hjärtlarm
Akuta bedömningar och prioriteringar
Du förväntas kunna arbeta självständigt samtidigt som god samarbetsförmåga och kommunikation inom teamet är centralt i verksamheten.
Arbetsmiljö
Verksamheten erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där struktur, patientsäkerhet och samarbete står i fokus. Det finns även möjlighet till flexibilitet kring schemaläggning och arbetspass i dialog med verksamheten.
Period & omfattning
Period: vecka 38–47
Omfattning: cirka 1 237 timmar
Arbetstid enligt schema, dag/kväll/natt och helg kan förekomma
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård
Har aktuell erfarenhet från intensivvårdsavdelning
Är trygg i akuta situationer och avancerad omvårdnad
Kan arbeta både självständigt och i team
Har god kommunikations- och samarbetsförmåga
Arbetar strukturerat och följer lokala rutiner och riktlinjer
Meriterande:
Erfarenhet av traumaomhändertagande
Erfarenhet av hjärtlarm och akutsjukvård
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
Låter detta som rätt uppdrag för dig?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
551 85 JÖNKÖPING Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937822