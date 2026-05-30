Sjuksköterska sökes till stroke, rehabilitering och geriatrik
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Köping Visa alla sjuksköterskejobb i Köping
2026-05-30
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Köping
, Eskilstuna
, Västerås
, Lindesberg
, Örebro
eller i hela Sverige
Legitimerad sjuksköterska sökes till vårdavdelning inom stroke, rehabilitering och geriatrik
Vill du arbeta i en varierad vårdmiljö där akut omhändertagande kombineras med rehabilitering och långsiktig patientvård?
Nu söker vi en legitimerad sjuksköterska till ett uppdrag på vårdavdelning med inriktning mot stroke, geriatrik och rehabilitering under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta på en avdelning med bred kompetens och varierande patientgrupper. Verksamheten omfattar bland annat:
Akut strokevård
Geriatrisk vård
Rehabilitering
Ortopedisk rehabilitering
Omvårdnad och medicinsk uppföljning
Arbetet sker i nära samarbete med undersköterskor, läkare, rehabpersonal och övriga professioner inom teamet.
Period & omfattning
Period: vecka 36–40
Omfattning: cirka 246 timmar
Arbetstid enligt schema, dag/kväll/helg kan förekomma
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet från slutenvård, geriatrik eller rehabilitering
Är trygg i självständigt arbete och patientbedömningar
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Trivs i en verksamhet med varierande vårdbehov och patientflöden
Meriterande:
Erfarenhet av strokevård
Erfarenhet av rehabiliteringsarbete
Erfarenhet av journalsystem inom slutenvård
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Yrkeslegitimation kopia
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, nära kontakt och transparent kommunikation genom hela uppdraget. Vi vill att du som konsult ska känna trygghet, uppskattning och professionellt stöd från start till avslutat uppdrag.
Intresserad?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer om uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
731 30 KÖPING Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937815