Sjuksköterska sökes till vuxenpsykiatrisk höstuppdrag
2026-05-30
Är du sjuksköterska med erfarenhet eller intresse för psykiatrisk heldygnsvård?
Nu söker vi engagerade sjuksköterskor till ett uppdrag inom vuxenpsykiatri med varierande arbetsmiljö och bred patientkontakt under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård där tjänstgöring kan förekomma på flera olika enheter, inklusive psykiatrisk akutmottagning och specialiserade vårdavdelningar.
Arbetet omfattar bland annat:
Dagliga ronder
Samtal med patienter och anhöriga
Läkemedelshantering
Omvårdnadsarbete inom heldygnsvård
Samordning vid in- och utskrivningar
Dokumentation i journalsystem
Verksamheten arbetar med flera olika patientgrupper inom psykiatrisk vård, inklusive akutpsykiatri, beroendevård och psykosvård.
Vid behov erbjuds introduktion på de enheter där arbetspass är planerade.
Period & omfattning
Period: vecka 36–40
Omfattning: cirka 200 timmar
Huvudsakligen nattjänstgöring
Arbete enligt schema
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av psykiatrisk vård eller heldygnsvård
Är trygg i självständigt arbete och akuta situationer
Har god samarbetsförmåga och professionellt bemötande
Har kunskap om psykiatrisk tvångslagstiftning
Meriterande:
Specialistutbildning inom psykiatri
Erfarenhet av Cosmic, Cosmic Nova och Cosmic Link
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Yrkeslegitimation kopia
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, nära kontakt och transparent kommunikation genom hela uppdraget. Vi vill skapa trygga och långsiktiga samarbeten där du som konsult känner stöd, delaktighet och professionell uppskattning.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
721 89 VÄSTERÅS Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441
9937814