Operationssjuksköterska sökes till varierande uppdrag
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-05-30
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Knivsta
eller i hela Sverige
Operationssjuksköterska sökes till varierande uppdrag
Är du operationssjuksköterska och söker ett längre uppdrag med bred kirurgisk variation och moderna operationsmiljöer?
Nu söker vi en erfaren specialistsjuksköterska inom operationssjukvård till ett uppdrag under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom en omfattande operationsverksamhet med både akut och planerad kirurgi. Verksamheten innefattar flera kirurgiska specialiteter och erbjuder en bred och utvecklande arbetsmiljö.
Arbetet kan omfatta:
Assistering vid kirurgiska ingrepp
Instrumentering och steril hantering
Teamarbete tillsammans med anestesi- och operationspersonal
Pre- och perioperativ omvårdnad
Verksamheten arbetar med flera olika kirurgiska områden, bland annat:
Kirurgi
Urologi
Gynekologi
Robotkirurgi
Ortopedi
Kärlkirurgi
ÖNH-kirurgi
Placering kan förekomma på flera enheter beroende på verksamhetens behov och din kompetensprofil.
Period & omfattning
Period: vecka 36–45
Omfattning: cirka 496 timmar
Arbetstid enligt schema
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Har aktuell erfarenhet från operationsverksamhet
Är trygg i både akut och elektiv kirurgi
Har god samarbetsförmåga och arbetar strukturerat
Trivs i en verksamhet med högt tempo och varierande kirurgiska ingrepp
Meriterande:
Erfarenhet av robotkirurgi
Erfarenhet från flera kirurgiska specialiteter
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Specialistsjuksköterskeexamen
HLR-utbildning vuxen
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med transparent kommunikation, tydliga villkor och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga relationer där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
Låter detta som rätt uppdrag för dig?
Skicka gärna in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
721 89 VÄSTERÅS Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937816