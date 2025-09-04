Värdetransportör Malmö, behovsanställning
2025-09-04
Vi söker nu fler Värdetransportörer till vårt affärsområde CIT (Cash in Transit) i Malmö. Behovsanställning/timanställning.
Som värdetransportör är du Loomis ansikte utåt. Arbetet är omväxlande och du träffar många kunder under din körning. Du utgår från vårt kontor i Malmö där du får en lista över vilka kunder du ska besöka under dagen. Du levererar kollin, hämtar dagskassor, laddar uttagsautomater och tömmer serviceboxar. I slutet av dagen återvänder du till kontoret med kollin som du hämtat hos kunderna.
Varför arbeta på Loomis?
För oss är det viktigt att du trivs på arbetsplatsen och med oss som arbetsgivare. Du kommer att ingå i ett team med prestigelösa kollegor som stöttar och månar om varandra. Vi tycker det är viktigt med mångfald där alla kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Hos oss är alla lika viktiga, oavsett roll eller anställningstid. Om du visar driv och engagemang erbjuder vi många utvecklingsmöjligheter internt. Vi anordnar personalaktiviteter och du får också ett årligt friskvårdsbidrag. Tjänstens omfattning är Behovsanställning.
Vem är du?
Vi söker dig som är social, serviceinriktad, självgående och har driv. Vi vill att du ska känna engagemang och vara noggrann med hög integritet. Du är lösningsorienterad och duktig på att skapa relationer med både kunder och kollegor.
Vidare ska du ha ett tekniskt intresse, körkort är ett måste, likaså gymnasieutbildning eller motsvarande.
Du behärskar svenska i både tal och skrift. Tjänsten kräver att du är ostraffad, drogfri och inte har några betalningsanmärkningar. Vi gör säkerhets - och bakgrundskontroller på alla våra medarbetare.
Meriterande för tjänsten är om du har en väktarutbildning och gärna har erfarenhet av att köra transporter/budbil.
Anställningen börjar med en utbildning på 1 - 4 veckor beroende på din tidigare erfarenhet samt 2 - 4 veckors upplärning för att du ska känna dig trygg i din roll.
Anställningsformen är behovsanställning, vilket innebär att du kommer täcka vid ledighet/semester, sjukdomar eller när vi har våra toppar med extra mycket att göra.
Låter det intressant?
Sök tjänsten redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer ett personlighetstest att skickas till din e-post och det är viktigt att testet görs inom några dagar.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Loomis Sverige AB är marknadsledande i Sverige när det gäller kontanthantering. Kärnan i vår verksamhet är att transportera kontanter till och från butiker, banker, deponeringsboxar och uttagsautomater och räkna dem i våra uppräkningscentraler för insättning på kundernas konto. Vi erbjuder också privatpersoner hemleverans av över 30 resevalutor.
På Loomis tror vi på mångfald och inkludering. Genom vår slogan "All Welcome" tar vi ställning som en inkluderande arbetsgivare och aktör i samhället. Här är alla medarbetare välkomna. Vi vill att alla ska kunna betala på det sätt som passar dem - oavsett om det är kontanter, kort eller digitalt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
