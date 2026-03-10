Värdepappersspecialist
Swedbank AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2026-03-10
Har du ett stort intresse för värdepapper och är intresserad av bolagshändelser och avstämningar?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
• Arbeta tillsammans med oss och utveckla både dig själv och våra rutiner.
• Vara delaktig i alla typer av bolagshändelser för bankens depåkunder.
• Dagliga avstämningar både internt och externt.
• Vara en del av implementering av nya regelverk, utveckling av interna system, projekt mm.
I denna roll behöver du:
* Lång erfarenhet av arbete med värdepapper / bolagshändelser.
• Kunskap om rapportering till olika myndigheter.
• Erfarenhet av VPC systemet.
• Hög servicenivå för våra interna och externa kunder.
• Vara flytande i både svenska och engelska i tal och skrift.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
• bli en del av ett internationellt team med professionella kollegor, som arbetar tillsammans för att leverera utmanande projekt, maximera kundnöjdheten och bidra till Swedbanks position i samhället." Katarina Montgomery, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-03-25.
Tjänsten avser ett vikariat till och med 2027-06-30
Placeringsort: Stockholm
Rekryterande chef: Katarina Montgomery
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
