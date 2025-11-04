Vårdenhetschef till Intermediärvårdsavdelning
2025-11-04
Välkommen till Intermediärvårdsavdelningen, IMA, Gävle Sjukhus. Intermediärvård är en ny verksamhet och vårdnivå i regionen, och har tillkommit för att öka kvaliteten och patientsäkerheten. Det är vård för patienter som behöver mer avancerad hjälp än den som kan ges på vårdavdelning men som inte är intensivvårdskrävande.
Avdelningen har 5 vårdplatser och omkring 25 medarbetare. Den tillhör Verksamhetsområde Anestesi men bemannas framförallt med läkare från Internmedicin. IMA har en viktig roll i många vårdkedjor och samarbete med andra verksamheter är avgörande.
IMA har varit i drift lite mer än ett år. Arbete med etablering och utveckling pågår. Målet är att ytterligare vårdplatser ska öppnas på sikt, och att alla vuxensomatiska patienter i behov av en högre vårdnivå ska kunna tas omhand.
Vi söker nu dig som vill vara med och leda arbetet med implementering och utveckling av denna viktiga vårdform. Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef leder du den dagliga driften och är med och utformar verksamheten till innehåll, struktur och arbetssätt. Därtill kommer ansvar för medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Vid din sida har du medicinskt ansvarig läkare, chefssekreterare, kvalitetssamordnare och HR-stöd. Du rapporterar till biträdande verksamhetschef och har ett nära samarbete med vårdenhetschefer inom det egna verksamhetsområdet och vid andra verksamhetsområden.
Som vårdenhetschef hos oss kommer du bland annat att
• ansvara för samarbeten både inom och utanför vårdenheten
• skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats, genom dialog, delaktighet och kompetensutveckling
• ingå i ledningsgruppen för verksamhetsområde Anestesi
• bidra till utvecklingen av verksamheten framåt.
Hos oss får du
• arbeta i en verksamhet med hög kompetens och stort fokus på framdrift och kvalitet
• omväxlande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till utveckling
• samarbeta med medarbetare på avdelningen samt chefskollegor
• goda förutsättningar att utvecklas i din roll som chef och ledare.
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
Vi söker dig som har intresse och förmåga att leda och utveckla verksamhet och människor. Som trivs att arbeta nära andra, och skapar bra förutsättningar genom kommunikation, stöd och engagemang. Du behåller ditt lugn och arbetar systematiskt även genom stressiga skeden.
Du behöver kunna leda i den dagliga driften såväl som att arbeta strategiskt och långsiktigt, och få ihop delarna. Det bidrar till stabilitet i verksamheten.
I rollen som vårdenhetschef ska du
• ha en högskoleutbildning eller en annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• ha erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.
Tidigare chef-/ledarerfarenhet samt erfarenhet av att leda utvecklingsarbeten är meriterande för tjänsten. Det är även meriterande med erfarenhet från intermediärvård, anestesi, intensivvård eller akutmedicinsk verksamhet.
Vi ser även gärna att du har kunskap om bemanningsplanering och administration i olika stödsystem som exempelvis Självservice, TimeCare, Platina, men det är inget krav.
I den här rekryteringen behöver du inte skicka in något personligt brev då vi istället använder oss av urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens. Vi ser fram emot att ta del av dina svar!
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Fler fackliga kontaktuppgifter
Marcus Saastamoinen, Gästrike- och Hälsingeläkarförening (GHLF), marcus.saastamoinen@regiongavleborg.se
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
