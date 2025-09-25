Vårdenhetschef och sjuksköterska
Vårdcentralen Nävertorp, KatrineholmPubliceringsdatum2025-09-25Om företaget
Vi är en arbetsgrupp som består av drygt 40 medarbetare. Här arbetar distriktsläkare, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinsk analytiker, medicinska sekreterare, arbetsterapeut, fysioterapeuter, psykologer och rehabiliteringskoordinator. Hos oss möter du vårdtagare i alla åldrar och från olika kulturer. Vi ser team -och samverkan som viktig både inom den egna enheten samt med samarbetspartner utanför vårdcentralen.Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är positiv och engagerad och som vill skapa en arbetsmiljö där både medarbetare och vårdtagare känner sig trygga och sedda. I rollen kombineras uppdraget som enhetschef med kliniskt arbete. Du kommer att ingå i vårdcentralens ledningsgrupp och arbeta nära verksamhetschef och läkarchef. Du blir chef för sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och biomedicinsk analytiker.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Gärna erfarenhet av primärvård och/eller ledarskap. Meriterande om du har kunskaper inom astma och KOL.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef Maria Fundberg, 076-696 57 23, maria.fundberg@regionsormland.se
Fackliga företrädare för Vårdförbundet är Susanna Bengtsson och
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Nävertorp!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-19.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
