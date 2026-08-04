Vårdenhetschef
Region Jönköpings län / Sjukvårdschefsjobb / Habo Visa alla sjukvårdschefsjobb i Habo
2026-08-04
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Bra Liv Habo vårdcentral
Vill du få möjlighet att jobba med primärvård i utveckling och i en roll där du kan påverka?
Habo växer och så gör vi! Bra Liv Habo Vårdcentral är en del av primärvårdskoncernen Vårdcentralerna Bra Liv och bedriver primärvård vid 33 vårdcentraler inom Region Jönköpings län. Vi samverkar inom koncernen med kunskapsutbyte, med resurser och arbetar tillsammans för att du alltid ska kunna nå oss.
Bra Liv Habo har ca 10 700 listade patienter och bedriver primärvård i nära samarbete med våra närmaste vårdgrannar inom Habo Kommun; hemsjukvård, äldreboende och familjecentral innefattande BVC och MVC. Bra Liv Habo har ca 39 medarbetare.
Rollen som vårdenhetschef
Vi på Bra Liv Habo vårdcentral söker nu en vårdenhetschef till en tillsvidareanställning som sjuksköterska och förordnande som vårdenhetschef. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. I tjänsten kan viss kvälls- och helgtjänstgöring ingå på Närakuten.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska, med tidigare erfarenhet som chef, gärna inom primärvården. Du har god strukturell och organisatorisk förmåga, vana att jobba med förändringar och förbättringar, i tillägg till dina kliniska kunskaper inom din yrkesroll.
Som person ska du kunna arbeta självständigt och med olika professioner. Arbetet är omväxlande och i högt tempo, därför är det viktigt att du är flexibel och har lätt för att anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån medarbetare, patient och situation.
Vi tycker att ett gott samarbete med ledning och kollegor är viktigt och därför värdesätter vid dig som värnar om ett gott samarbete och allas delaktighet.
Din blivande arbetsplats
Hos oss får du ett spännande jobb där du gör skillnad. Du får en individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet, individuell kompetensutveckling och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter inom koncernen Vårdcentralerna Bra Liv, ex. ingår du i regionsövergripande nätverket Engagerat ledarskap.
I uppdraget som vårdenhetschef kommer du ha personal- och arbetsmiljöansvar sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor. En av dina uppgifter är att planera, leda, organisera och samordna det dagliga arbetet i samråd med personalgruppen. Du kommer att ingå i ledningsgruppen som består av verksamhetschef och teamsamordnare och medicinskt ledningsansvarig läkare. Utöver arbetet som vårdenhetschef, så anser vi att det är viktigt att du kontinuerligt arbetar kliniskt inom din grundprofession för att få helheten inom verksamheten.Publiceringsdatum2026-08-04Profil
Vi tror att du tycker att detta är en utmaning och en möjlighet att skapa bästa möjliga värde för patienten i samarbetet med dina medarbetare. Du är skicklig administrativt och på att skapa arbetsscheman. Du är öppen för förändringar och förbättringar och för att utveckla nya arbetssätt och kan kommunicera detta och på så sätt skapa engagemang och delaktighet. Du har uppnått en personlig mognad och du vågar ta beslut och tar sedan ansvar för dem.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang, inkännande personlighet och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
För att lyckas i din roll som vårdenhetschef tror vi att du är engagerad, initiativtagande samt prestationsorienterad där du styrs av verksamhetens mål i dina prioriteringar, planering och agerande. Vidare har du fokus på helheten där du har en överblick över verksamheten och ser alla olika professioner. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Våra värderingar är omtanke, helhet och kvalitet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
• Arbete i en inspirerande arbetsgrupp med hög grad av samarbete och kommunikation
• Arbetstid mån-fre med flextidssavtal. Vi har öppet kl. 7.00-17.00 varje vardag, måndagar till kl 18.00. Kvälls- och helgarbete förekommer på Närakuten.
• Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete
• Individuell kompetensutveckling
• Kollektivavtal
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Daniel Brandon tfn 010-242 48 55 eller daniel.brandon@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 18 augusti 2026. Digitala intervjuer hålls 20/8 på eftermiddagen och fysisk intervju är planerat till 27/8 på eftermiddagen. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B566/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10022003